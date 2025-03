ILLIT、日テレ主催の音楽イベントに出演、かわいさいっぱいのステージで魅了

ガールズグループILLITが、日本テレビ主催のグローバルアーティストによる音楽の祭典『BEAT AX Vol.6』に出演し、横浜アリーナを熱気に包んだ。

【画像】制服姿が眩しい…ウォンヒ出演のポカリCM

3月8日・9日に横浜アリーナにて開催された「BEAT AX Vol.6」。ILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)は1日目に登場し、VaundyやENHYPENなど豪華ラインナップに華を添え、大ヒット曲『Magnetic故や初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』など計6曲のパフォーマンスを披露し、かわいさ溢れるステージで観客を魅了した。

ILLITは、春らしい色のポップでカジュアルな衣装で登場。昨年10月にリリースした2nd Mini Album ‘I’LL LIKE YOU’のタイトル曲『Cherish (My Love)』で幕を開けると、続いてショートフォームプラットフォームで人気を集めた『Tick-Tack』を披露。トークコーナーで1人1人自己紹介をした後、観客との掛け合いでコミュニケーションを深めた。

(写真提供=©「BEAT AX Vol.6」製作委員会)

続いて初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』を初パフォーマンス。メンバーの清涼感ある歌声がJ-POP調のメロディーにマッチしてさらなる中毒性を感じさせた。

また、好きな人への想いをアーモンドチョコレートに表現した手の振付がイントロからエンディングまで様々な形で登場し、視線を集めた。そして『IYKYK (If You Know You Know)』『Lucky Girl Syndrome』などアルバム収録曲でさらに会場の熱気を高めると、最後にトレンドを席巻したデビュー曲『Magnetic』でILLITの自由でハツラツとした魅力を発揮し、大盛況を収めた。

(写真提供=©「BEAT AX Vol.6」製作委員会)

今回が初披露の『Almond Chocolate』は、推しへの熱い想いや恋心を表現した楽曲。3月7日より公開中の映画『顔だけじゃ好きになりません』の主題歌を務めており、2月14日のリリースと同時にAWAミュージックリアルタイム急上昇チャートとSpotify Japanデイリー急上昇チャート1位にランクイン。『オリコンデイリーデジタルシングル(単曲)ランキング』(2/14付)でも上位にランクインし、デビュー1年未満のK-POPガールグループの初日本オリジナル曲で最高位を獲得した (ユニバーサルミュージック調べ)。

また、Special Filmは公開から4日で1000万回ビューを突破するなど、大きな反響を得ている。

同じく今回の「BEAT AX Vol.6」で披露した『Magnetic』は、2024年の日本国内の各種チャートを席巻し、第66回日本レコード大賞を始めグローバルの音楽授賞式で新人賞6冠王を達成している。

(写真提供=©「BEAT AX Vol.6」製作委員会)

『Magnetic』旋風の勢いは留まることを知らず、2025年1月基準で累積再生数2億回を越えて日本レコード協会が発表するストリーミング認定で『ダブル・プラチナ』認定を受けた。リリースから約10ヶ月という異例の短さで『ダブル・プラチナ』を獲得し、歴代女性グループの中で史上最速獲得の偉業を成し遂げた。(ユニバーサルミュージック調べ)

今月25日でデビュー1周年を迎えるILLITの今後の活躍に期待が高まる。

◇ILLITとは?

2023年6〜9月に放送された『R U Next?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人(MOKA、IROHA)を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。