京都市と市観光協会は、外国人観光客に観光マナーを英語で伝える際の一言フレーズ集を作成した。「食べ歩きをしないで」「ごみを持ち帰りましょう」など24のフレーズを掲載している。



【写真】「食べ歩きしないで」外国人観光客にマナーを伝える英会話

観光地でオーバーツーリズムが過熱し、観光と市民生活との両立が求められる中、宿泊施設や飲食店などの「外国人のマナー違反にどう声かけしたらいいか分からない」といった声を受けて企画した。



フレーズはほかに「靴のまま上がらないで」「写真を撮らないで」など。レジや商品棚の見やすい場所に貼ったり、店員が切り取って使ったりすることを想定している。



市観光MICE推進室は「マナー啓発は行政だけではできない。事業者のご協力を得ながら、自然に、その場で観光客に声をかけていくことが大事」としている。A3判。



【マナーを伝える文章の一例】



・食べ歩きをしないでください

No eating while walking.

・ごみを持ち帰りましょう

Please take your trash with you.

・靴のまま上がらないでください

Shoes off here,please.

・(予約席に)座らないでください

This is reserved only.

・お試しの際は一声かけてください

Let me know if you want to try.



(まいどなニュース/京都新聞)