áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢·ì¤·¤Ö¤Èô¤Ó¸ò¤¦ÅÜÅó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç°ìºÝ°ÛºÌÊü¤Ä ¡ÈÍ£°ì¤ÎÌþ¤ä¤·¡É¤ÈÏÃÂêÊ¨Æ¡ÚDemon City µ´¥´¥í¥·¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/09¡ÛNetflix±Ç²è¡ØDemon City µ´¥´¥í¥·¡Ù¤¬¡¢2·î27Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ºäÅÄ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤ÎÌ¼¡¦¤ê¤ç¤¦¤ò±é¤¸¤¿áÄ¿¿¤¢¤ß¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛáÄ¿¿¤¢¤ß¡¢ÈþµÓµ±¤¯¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ
²ÈÂ²¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ºäÅÄ¤¬¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤µ¤º¥Þ¥µ¥«¥ê°ìËÜ¤ÇÅ¨¤òÝÓÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¯°µÅÝÅª¤ÊË½ÎÏÀ¤ä¡¢ºäÅÄ¤ÎµØÅ¨¡Ö´ñÌÌÁÈ¡×¤¿¤Á¤Î²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëñ½Æ¬¤ò¿©¤é¤¦¤ÈÉÎ»à¾õÂÖ¤«¤é¶Ã°ÛÅª¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤Ö¤ÃÈô¤ó¤ÀÀßÄê¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â°ÛÍÍ¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤ÄËÜºî¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È°ìºÝ°ÛºÌ¤òÊü¤ÁÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼ç¿Í¸øºäÅÄ¤ÎÌ¼¡¦¤ê¤ç¤¦¤ò±é¤¸¤¿áÄ¿¿¤À¡£
ËÜºî¤ò´Õ¾Þ¤·½ª¤¨¤¿»ëÄ°¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤â¡Ö»¦¤·²°¤ÈÊÑÂÖ¤¿¤Á¤·¤«¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¥ª¥¢¥·¥¹¸«¤Ä¤±¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤ê¤ç¤¦Ìò¤Î¿Í¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¤´Ö¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×¡ÖÉü½²¤È¤«ÊÑÂÖ¤È¤«¤½¤ó¤Ê»ö¤è¤ê¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ê¤ç¤¦Ìò¤Î»Ò¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Öµ´¥´¥í¥·¤Ç¿ä¤·¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬¡×¤ÈSNS¾å¤Ç¤âÏÃÂêÊ¨Æ¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¤è¤êºÝÎ©¤Ä¡¢Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ë¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ë¡¢°ÕÉ½¤ò¤Ä¤«¤ì»×¤ï¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹Èà½÷¤Ï¡¢2006Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î18ºÐ¡£²áµî¤Ë¤ÏÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤ä±ÊÌî²ê°ê¤Ê¤É¤¬ÎòÂå¤òÌ³¤á¡¢¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë2022Ç¯¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯2023Ç¯¤Ë¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç¾¾ËÜ½á±é¤¸¤ëÆÁÀî²È¹¯¤ÎÄ¹½÷¡¦µµÉ±¤ò±é¤¸¡¢¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¤½¤Î¸åTV¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢CM¡¢À¼Í¥¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¾ì¤Ç³èÌö¤ò¹¤²¡¢3·î4Æü¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡ØAmi¡Ù¤òÈ¯Çä¡¢4·î¤Ë¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¤¤¤·¤¯¤Æµã¤¯¤È¤¡Ù¤¬Á´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Èà½÷¤¬º£²ó±é¤¸¤¿¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ºäÅÄ¼þÊ¿¤ÎÌ¼¡¦¤ê¤ç¤¦¤Ï¡¢»¦¤·²°¤Ç¤¢¤ëºäÅÄ²È¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢5ºÐ¤Î»þ¤ËÎ¾¿Æ¶¦¡¹°ì²È½±·â¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò»ý¤Ä¡£¤À¤¬¤½¤Îµ²±¤ÏÛ£Ëæ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢Î¾¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤È»×¤¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤½¤Î¿¿¼Â¤òÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤¯¤Þ¤µ¤«¤Î²ÈÂ²¤ò½±¤Ã¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö´ñÌÌÁÈ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Éú´ªÂÀ¡ÊÅì½Ð¾»Âç¡Ë¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢Éô³èÆ°¤Ë¶Ð¤·¤àÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÅì½Ð±é¤¸¤ëÉú¤È¤¤¤¦ÃË¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À¤ò´Æ¶Ø¤·Ï«Æ¯¤µ¤»¡¢¤ê¤ç¤¦¤Î¤³¤È¤â°¦¾ð¿¼¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÎÉ¤¤Éã¿Æ¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶²¤ë¤Ù¤ÊÑÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¸Î¡¢¤ê¤ç¤¦±é¤¸¤ëáÄ¿¿¤Î²Ä°¦¤µ¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ä¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÀ¸³è¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¼Â¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëºäÅÄ¼þÊ¿¤¬¤½¤Î¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç°ìÊÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤Ë¤âÃÎ¤é¤º¤Ë·ò¤ä¤«¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤Ï¡¢·ì¤·¤Ö¤¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ÅÜÅó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¤ÎËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ£°ì¤Î¡ÈÌþ¤ä¤·¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤ä¤¬¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎËÜÅö¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¾×·âÅª¤Ê·ëËö¤Ø¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ä¤É¤³¤«Ñ³¤¤É½¾ð¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬Å£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿áÄ´Ö¤Ï¡¢ËÜºî¤ÇµÝÆ»¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£·àÃæ¤Ç¤ê¤ç¤¦¤¬µÝ¤ò¼Í¤ë¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÊª¸ìÍ£°ì¤ÎÌþ¤ä¤·¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛáÄ¿¿¤¢¤ß¡¢ÈþµÓµ±¤¯¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ
¢¡áÄ¿¿¤¢¤ß¡ÖDemon City µ´¥´¥í¥·¡×°ìºÝ°ÛºÌÊü¤ÁÃíÌÜ½¸¤á¤ë
²ÈÂ²¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ºäÅÄ¤¬¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤µ¤º¥Þ¥µ¥«¥ê°ìËÜ¤ÇÅ¨¤òÝÓÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¯°µÅÝÅª¤ÊË½ÎÏÀ¤ä¡¢ºäÅÄ¤ÎµØÅ¨¡Ö´ñÌÌÁÈ¡×¤¿¤Á¤Î²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëñ½Æ¬¤ò¿©¤é¤¦¤ÈÉÎ»à¾õÂÖ¤«¤é¶Ã°ÛÅª¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤Ö¤ÃÈô¤ó¤ÀÀßÄê¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â°ÛÍÍ¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤ÄËÜºî¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È°ìºÝ°ÛºÌ¤òÊü¤ÁÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼ç¿Í¸øºäÅÄ¤ÎÌ¼¡¦¤ê¤ç¤¦¤ò±é¤¸¤¿áÄ¿¿¤À¡£
¢¡áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢ÅÜÅó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¸«¤É¤³¤í¤ÎºîÉÊ¤Ç¡ÈÍ£°ì¤ÎÌþ¤ä¤·¡É¤Ë
¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹Èà½÷¤Ï¡¢2006Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î18ºÐ¡£²áµî¤Ë¤ÏÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤ä±ÊÌî²ê°ê¤Ê¤É¤¬ÎòÂå¤òÌ³¤á¡¢¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë2022Ç¯¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯2023Ç¯¤Ë¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç¾¾ËÜ½á±é¤¸¤ëÆÁÀî²È¹¯¤ÎÄ¹½÷¡¦µµÉ±¤ò±é¤¸¡¢¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¤½¤Î¸åTV¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢CM¡¢À¼Í¥¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¾ì¤Ç³èÌö¤ò¹¤²¡¢3·î4Æü¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡ØAmi¡Ù¤òÈ¯Çä¡¢4·î¤Ë¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¤¤¤·¤¯¤Æµã¤¯¤È¤¡Ù¤¬Á´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Èà½÷¤¬º£²ó±é¤¸¤¿¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ºäÅÄ¼þÊ¿¤ÎÌ¼¡¦¤ê¤ç¤¦¤Ï¡¢»¦¤·²°¤Ç¤¢¤ëºäÅÄ²È¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢5ºÐ¤Î»þ¤ËÎ¾¿Æ¶¦¡¹°ì²È½±·â¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò»ý¤Ä¡£¤À¤¬¤½¤Îµ²±¤ÏÛ£Ëæ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢Î¾¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤È»×¤¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤½¤Î¿¿¼Â¤òÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤¯¤Þ¤µ¤«¤Î²ÈÂ²¤ò½±¤Ã¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö´ñÌÌÁÈ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Éú´ªÂÀ¡ÊÅì½Ð¾»Âç¡Ë¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢Éô³èÆ°¤Ë¶Ð¤·¤àÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÅì½Ð±é¤¸¤ëÉú¤È¤¤¤¦ÃË¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À¤ò´Æ¶Ø¤·Ï«Æ¯¤µ¤»¡¢¤ê¤ç¤¦¤Î¤³¤È¤â°¦¾ð¿¼¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÎÉ¤¤Éã¿Æ¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶²¤ë¤Ù¤ÊÑÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¸Î¡¢¤ê¤ç¤¦±é¤¸¤ëáÄ¿¿¤Î²Ä°¦¤µ¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ä¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÀ¸³è¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¼Â¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëºäÅÄ¼þÊ¿¤¬¤½¤Î¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç°ìÊÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤Ë¤âÃÎ¤é¤º¤Ë·ò¤ä¤«¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤Ï¡¢·ì¤·¤Ö¤¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ÅÜÅó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¤ÎËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ£°ì¤Î¡ÈÌþ¤ä¤·¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤ä¤¬¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎËÜÅö¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¾×·âÅª¤Ê·ëËö¤Ø¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ä¤É¤³¤«Ñ³¤¤É½¾ð¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬Å£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿áÄ´Ö¤Ï¡¢ËÜºî¤ÇµÝÆ»¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£·àÃæ¤Ç¤ê¤ç¤¦¤¬µÝ¤ò¼Í¤ë¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÊª¸ìÍ£°ì¤ÎÌþ¤ä¤·¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û