スコットランドリーグ4部のクライドは、公式SNSに不適切な投稿があったとして調査を開始したようだ。



英『Daily Mail』によればクライドのXアカウントは、アダルト系SNS『onlyfans』でセクシー系の画像を公開しているソフィー・レインさんの投稿をリポスト。レインさんの投稿は胸が大きく開き、太ももをあらわにした格好でポーズをとったものだった。



あるサポーターはこの投稿に気付き、スクリーンショットを共有し、「この件について対応を求めます。クラブにはまったくふさわしくありません」と投稿している。





CLUB STATEMENT



We're aware of some unfavourable content that was shared on the club's X account early this morning. Needless to say, this content does not reflect the views of the club.



A full investigation is currently underway into the source of this activity.



We also…