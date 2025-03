MY FIRST STORY・Hiroが体調不良で、9日の公演が中止

4人組バンド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiro(31)が体調不良のため、9日の公演が中止となった。8日、バンドの公式X(旧ツイッター)で発表した。

現在、同バンドは「MY FIRST STORY FLEX TO THE MAX TOUR 2025」の真っ最中で、8日と9日は、兵庫・神戸ワールド記念ホールでの公演が予定されていた。

8日は予定通り行われたが、「3/9 (日)兵庫・神戸ワールド記念ホール公演に関しまして、 3/8 (土)公演後のHiroの体調不良により、やむなく公演中止とさせていただきます」と伝えた。公演中止に伴う払い戻し等の詳細は、後日、発表するという。ファンに向け、「公演直前でのお知らせとなり、楽しみに公演をお待ちいただいた皆様には多大なるご迷惑をおかけしますことを、深くお詫(わ)び申し上げます」と謝罪した。

また、神戸公演2日間のゲストボーカルだった4人組バンド「THE ORAL CIGARETTES」の山中拓也は9日、自身のXで、8日の公演をやり切ったHiroについて、「Hiro本当に今日やり遂げただけでも素晴らしい根性だと思うし、かっこよかった。俺は彼らは本当にすごいと思う。一緒に歌わせてくれてありがとう」とねぎらった。

※写真は資料