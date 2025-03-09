µð¿Í¡¡ÅÄÃæ¾Âç¤¬¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂç´¿À¼¤Ë´¶¼Õ¡¡Ëþ°÷¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç£³²ó£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢ºå¿À£²¡Ý£¸µð¿Í¡×¡Ê£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢£³²ó£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂç´¿À¼¤Ë¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦´¿À¼¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½»þ¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Çºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂç´¿À¼¤¬¤ï¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤ëºÝ¤Ë¤ÏÇï¼ê¤â¡£½é²ó¤«¤é£³¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò½ÐÎÝ¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â£²Ê»»¦¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢»°²ó¤Ë°ì¥´¥íÊ»»¦Êø¤ì¤Ë¤è¤ë£±¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®¤Ï£±£´£µ¥¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¼¤ó¤¼¤ó¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËþÂ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£½é²óÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤ß¤¨¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ò¤Þ¤¿Îý½¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï£±£¶Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£¤¿¤À¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥²¡¼¥àÃæÈ×°Ê¹ß¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£²¿¤«¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È¸À¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤½¤Î»î¹ç¤ËÅê¤²¤¿¤¤¼ã¼êÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆâÄê¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°Àï½éÅÐÈÄ¤¬Ç»¸ü¤Ê£³·î£³£°Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Þ¤Ç¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÅÐÈÄ¤Ï»Ä¤ê£²»î¹ç¡£²ÝÂê¤ò³Î¼Â¤Ë¾Ã²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»î¹ç¤Ïµð¿Í¤¬»°²ó¤Þ¤Ç¤Ë£±£²°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ£¸ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ºå¿À¤ËÂç¾¡¡£Åê¼ê¿Ø¤â¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¡¢Áê¼ê¤Î¹¶·â¤òÉõ¤¸¤¿¡£