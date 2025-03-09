¡Ö1²¯±ß¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿!¡×Âç¿Íµ¤YouTuber¤¬¼«Âð¤Ëºî¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Êà±Ç²è´Ûá¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¥í¥Þ¥ó¤¬Âô»³µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¿À¤Ã¤Æ¤ë! ¡×
¡¡ÅÐÏ¿¼Ô¿ô1580Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤YouTuber¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼(32)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤Ëºî¤Ã¤¿±Ç²è´Û¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö4²¯±ß¤Î¹ëÅ¡¤Î²È¼ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤½¤Î¤¢¤È¡Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤Ï¤¸¤á¤Á¤ã¤Á¤ç¡¼¤Î¤ª²È¤Ï4²¯±ß¤«¤é5²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¡Á¤¹¡×¤È¡¢1²¯±ß¤ÎÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤Æ¼«Âð¤Ë±Ç²è´Û¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢3²¯±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¼«Âð¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢²°¾å¥Æ¥é¥¹¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¡¢ÃÏ²¼¼¼¤Ê¤É¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¼«Âð3³¬¤Ëºî¤é¤ì¤¿±Ç²è´Û¤ò¾Ò²ð¡£X¤Ç¤Ï¡Ö²È¤Ë1²¯±ß¤Ç±Ç²è´Ûºî¤ê¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¡¢Æ°²è¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿±Ç²è´ÛÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤Ë¤Ï¥í¥Þ¥ó¤¬Âô»³µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¶õ´Ö¡×¡Ö²È¤«¤é½Ð¤Ê¤¤À¸³è¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÌ´¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¼¡¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¿À¤Ã¤Æ¤ë! ¥²¡¼¥à½ÐÍè¤ë¤Î¤â¤µ¤¹¤¬¤Î¥»¥ó¥¹!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£