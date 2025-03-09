½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó½ªÎ»Ä¾¸å¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡Ä¡Ö¤â¤¦Æ°¤«¤Ê¤¤¡×¡¡10°Ì¤Û¤í¶ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¸ÞÅçè½Çµ¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ê¡×
Ì¾¸Å²°¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Þ¥é¥½¥ó
¡¡9·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½Áª¹Í¤ò·ó¤Í¤¿Ì¾¸Å²°¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Þ¥é¥½¥ó¤¬9Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óDÈ¯Ãå¤Î42.195¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î1Ëü¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤Î¸ÞÅçè½Çµ¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¤Ï2»þ´Ö26Ê¬8ÉÃ¤Ç10°Ì¡£¤Û¤í¶ì¤¤¥Þ¥é¥½¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥·¥§¥¤¥é¡¦¥Á¥§¥×¥¥ë¥¤¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤¬2»þ´Ö20Ê¬39ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¡£
¡¡Â¤âµ¤»ý¤Á¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤Ï¡¢ÍÎÏÁª¼ê¤¬Â·¤¦ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤¿¸ÞÅç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢15¥¥í²á¤®¤Îµë¿åÃÏÅÀ¤Ç½¸ÃÄ¤ËÌá¤êÀÚ¤ì¤º¡¢¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£É¬»à¤Ë¥È¥Ã¥×¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¬¡¢º¹¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢10°Ì¡ÊÆüËÜ¿Í5ÈÖ¼ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ëÄ¾¸å¤Ï¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à¤Û¤ÉÈèÊÀ¡£¡ÖÂ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¤Ç¡¢¤â¤¦Æ°¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡½é¤Î42.195¥¥í¤ò¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤Ïº£¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¶ì¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¤é¤Þ¤¿¼¡¤Ï¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÎòÂå6°Ì¤Î30Ê¬53ÉÃ31¤Ç½éÍ¥¾¡¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï18°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤â¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¡£»þ¤ËÉ÷Â®5¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¸þ¤«¤¤É÷¤ä30¥¥í¤ò²á¤®¤Æ½±¤¤³Ý¤«¤ë·ãºä¡¢³°¹ñ¿Í¤¬Â·¤¦½¸ÃÄ¤Ç¤ÎÁö¤ê¤Ê¤É¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ò·ï¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖ¤òÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¶ì¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼ý³Ï¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡½êÂ°Àè¤Ë¤ÏÅìµþ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¤¤Ç¯¤Î°ì»³Ëã½ï¤¬ºßÀÒ¡£Âç²ñÁ°¤Ë¤Ï¡¢2020Ç¯Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿Æ±Î½¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ïº´Æ£ÁáÌé²À¤¬¡¢°ì»³¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÂç²ñµÏ¿2»þ´Ö20Ê¬29ÉÃ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë2»þ´Ö20Ê¬Âæ¤òµÏ¿¤·¡¢À¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤òÂç¤¤¯¼ê·«¤ê¤è¤»¤¿¡£°ì»³¤ò¿È¶á¤Ê¤ª¼êËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¿¸ÞÅç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÀ¨¤¤ÊÉ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÁ´Á³¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¡£
¡Ö30¥¥í¤Þ¤ÇÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤ÆÁö¤é¤Ê¤¤¤È¾¡Éé¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºÇ¸å¤ÏÎäÀÅ¤ËÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¡£½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Î²ù¤·¤¤·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¹¹¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÊÇßËÜ ¥¿¥Ä¥ä / Tatsuya Umemoto¡Ë