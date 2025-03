ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、チュールや大きなリボンがガーリーな、ディズニーデザイン「フリルのスマホショルダーストラップ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「フリルのスマホショルダーストラップ」ミニーマウス&デイジーダック

© Disney

価格:3,790円(税込)

サイズ:【ショルダー部】全長約130cm、【挟み込みパーツ部】約幅55mm×高さ40mm

素材:【ショルダー部】ポリエステル、合成皮革、【リボン】ポリエステル、【挟み込みパーツ部】塩化ビニル樹脂

耐荷重:【挟み込みパーツ部】300g以下

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

スマートフォンを可愛く持ち運べるストラップ。

チュールフリルたっぷりの女の子っぽいデザインで、光沢のある大きなリボンもポイントです!

また、取り付けはスマートフォンケースにシートを挟むだけととっても簡単◎

デザインは「ミニーマウス」と「デイジーダック」の2種類がラインナップします。

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのスマホショルダーストラップ。

パステル調の淡いピンクのチュールが乙女心をくすぐります☆

シートには目をくしゃっとさせて笑っている「ミニーマウス」のお顔がプリントされています。

デイジーダック

© Disney

「デイジーダック」デザインのスマホショルダーストラップ。

「デイジーダック」のイメージカラーでもあるパープルが大人っぽい雰囲気!

リボンは濃いパープルと淡いパープルの2色使いになっています。

© Disney

<素材アップ>

チュールフリルは太めで存在感抜群☆

コーディネートのアクセントとしても活躍してくれます。

© Disney

すでにお使いのスマートフォンケースにシートを挟むだけで気軽に使えるのも魅力的。

ストラップはオシャレなのはもちろん、実用的で重宝します。

肩掛けでも斜め掛けでもかわいい!

チュールや大きなリボンがガーリーな、ディズニーデザイン「フリルのスマホショルダーストラップ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミニーとデイジーのガーリーなデザイン!ベルメゾン ディズニー「フリルのスマホショルダーストラップ」 appeared first on Dtimes.