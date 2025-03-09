¡Úµð¿Í¡ÛÀèÈ¯¸õÊä¤ËµÞÉâ¾å¤ÎÀÐÀîÃ£Ìé¤¬£´²ó£°Éõ£´£Ë¡¡ÂÐ³°»î¹ç£´Àï·×£¹¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¡Ä£²·³ºå¿ÀÀï
¡¡¢¡³«¶ÈµÇ°»î¹ç¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£¹Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÀèÈ¯¸õÊä¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¡¦ÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¤¬¡¢ºå¿À¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡££´²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢Ìµ»à»Íµå¤Ç£´Ã¥»°¿¶¤È²÷Åê¤·¤¿¡£ºÇÂ®¤Ïµå¾ìÉ½¼¨¤Ç£±£´£¸¥¥í¤ò·×Â¬¡£¤³¤ì¤ÇÂÐ³°»î¹ç£´ÅÐÈÄ¤Ç·×£¹¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤ÎÀ©µå¤¬°ÂÄê¤·¡¢µö¤·¤¿Áö¼Ô¤Ï£²²ó£²»à¤«¤éÃæÀî¤ËÍá¤Ó¤¿Ãæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤Î°ì¿Í¤À¤±¡££´²ó¤ÏÅÏÊÕ¡¢¥³¥ó¥¹¥¨¥°¥é¤Î£³¡¢£´ÈÖ¤òÊÑ²½µå¤ÇÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÍ½Äê¤Î£´¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿¡£¹ßÈÄ¸å¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÊÑ²½µå¤â¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤â¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¥´¥í¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿£Ä£å£Î£Á¤Ç¤Î£´Ç¯´Ö¡¢£±·³¤Ç£´£¶»î¹çÅÐÈÄ¤âÀèÈ¯¤Ï£²£²Ç¯¤Î£±»î¹ç¤Î¤ß¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤âÃæ·Ñ¤®µ¯ÍÑ¤ÎÁÛÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ÀèÈ¯¸õÊä¤ËÆþ¤ì¤ë¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬¡ÖÃ¯¤«¡ÊÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¡Ë¥³¥±¤¿¤È¤¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éºÇ¸å¡¢µÕÅ¾¤â²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Ë¤â´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤ëÃæ¤Ç¡¢ÌÔ¸×ÂÇÀþ¤ò¤Û¤Ü´°àú¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£