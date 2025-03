ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年3月より全国のゲームセンターなどに順次投入される「サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します!

セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2025年3月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年3月もセガプライズから「サンリオキャラクターズ」のグッズが続々登場。

おすし姿がかわいい「シナモロール」のマスコットや「ハンギョドン」のぬいぐるみとクッションの3種がラインナップされます☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Deco Charmy マスコット“シナモロール” おすし

投入時期:2025年3月7日より順次

サイズ:全長約10×3×10cm

種類:全3種(えび、まきもの、たまご)

着せ替えが楽しめる新しいマスコットシリーズに「シナモロール」が登場。

おすしの姿に扮した姿がかわいいデザインです。

外側のおすしは着脱可能。

集めれば着せ替えして楽しむこともできます。

ハンギョドン スーパーラージぬいぐるみ べろだしVer.

投入時期:2025年3月27日より順次

サイズ:全長約40×30×47cm

種類:全1種(ハンギョドン)

べろを出した表情が愉快な「ハンギョドン」の大きなぬいぐるみ。

部屋に飾ってもインパクトのある大きさに仕上げられています。

お茶目な姿がかわいらしいプライズです。

ハンギョドン プラチナムザッカ足入れクッション

投入時期:2025年3月27日より順次

サイズ:全長約42×10×42cm

種類:全1種(ハンギョドン)

インパクト抜群な、足を入れられるクッションが再登場。

「ハンギョドン」の口に足が入れられるユニークな雑貨です。

冷えてしまいがちな足元を「ハンギョドン」が楽しく温めてくれます。

ユニークなデザインが楽しい「サンリオキャラクターズ」グッズ。

2025年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

