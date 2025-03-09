Ãæ¹ñ2·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô0.7¡ó²¼Íî¡¡1Ç¯1¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹
Ãæ¹ñ¤Î2·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ0.7¡ó²¼Íî¤·¡¢1Ç¯1¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÏµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.7%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯1·î°ÊÍè¡¢1Ç¯1¤«·î¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
ÉÊÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñÎÌ¤ÎÂ¿¤¤ÆÚÆù¤¬1·î¤Î13.8¡ó¤«¤é9.7¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹4.1¡ó¡£µíÆù¤ÏµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹13.3¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢À¸Á¯ÌîºÚ¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹12.6¡ó¡¢Î¹¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹9.6¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÏÃæ¹ñ¤ÎµìÀµ·î¡Ö½ÕÀá¡×¤ÎÏ¢µÙ´ü´Ö¤¬µîÇ¯¤è¤êÁá¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Åý·×¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶¡µë¤Î²á¾ê¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Î¾è¤êÊª¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹4.4¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Ê¤É¤ÎÇ³ÎÁ²Á³Ê¤âÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤Ø¤Î·üÇ°¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌµþ¤Ç5Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿Á´¿ÍÂå¡áÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¤ÇÍû¶¯¼óÁê¤¬¹Ô¤Ã¤¿À¯ÉÜ³èÆ°Êó¹ð¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤ÎÌÜÉ¸¤òµîÇ¯¤Î¡Ö3¡óÁ°¸å¡×¤«¤é°ú¤²¼¤²¤Æ¡Ö2¡óÁ°¸å¡×¤ÈÀßÄê¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤¬Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹0.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤ÏÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Û¥Æ¥ë,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
³ùÁÒ,
¥À¥¤¥¹,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Áòµ·,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¹©¾ì,
Ê©ÃÅ