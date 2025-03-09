Ï¢¹ç¡¦Ë§Ìî²ñÄ¹¡¡¼«Ì±ÅÞÂç²ñ¤ÇÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¼Â¸½¤òÍ×µá¡¡²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ÐÀÊ
¼«Ì±ÅÞÂç²ñ¤ËÍèÉÐ¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿Ï¢¹ç¤ÎË§Ìî²ñÄ¹¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¹ñ²ñ¤Ç¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢¹ç¤Î²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍèÉÐ¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿Ë§Ìî²ñÄ¹¤Ï°§»¢¤Ç¡¢¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¡×¤ò¤¤¤Þ¤Î¹ñ²ñ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢¹ç¡¡Ë§ÌîÍ§»Ò²ñÄ¹
¡ÖËÜÆü¤Ï²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¤Þ¤¹¤È¡¢°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤¬À«¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢µìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¼¤Òº£¼¡¹ñ²ñ¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌ»áÀ©ÅÙ¤ÎÁÏÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢Ë§Ìî»á¤Ï¡ÖÂè3¹æÈïÊÝ¸±¼ÔÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿Í¼êÉÔÂ¤ä½÷À¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃÊ³¬Åª¤ÊÇÑ»ß¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£