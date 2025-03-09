『京成・新京成・北総』 3社3車種が並ぶ初めての撮影会！ こりゃたまらん カメラを持ち赴かねば！
京成グループ・京成トラベルサービス（本社：千葉県八千代市、社長：角田議洋）では、京成電鉄の後援で、『京成×新京成×北総 撮影会 in 宗吾車両基地』を2025年3月22日（土）に開催します。
3000形8両編成の貸切列車で、船橋競馬場駅から宗吾車両基地へ入り、3000形（京成電鉄）・N800形（新京成電鉄）・7500形（北総鉄道）の撮影ができるツアーです。3社3車種の車両が並ぶ撮影会は初開催となります。
撮影会を終えた後は、3000形8両編成で宗吾車両基地から八千代台駅まで向かいます。到着後、改札外でオリジナルクリアファイルがプレゼントされます。
申し込み期間は、2025年3月4日（火）から3月10日（月）12:00まで。定員は170名で、応募多数の場合は抽選となります。
抽選結果は2025年3月10日（月）夕方以降、予約代表者にメールで届きます。複数の申し込みは無効となります。列車内での座席位置は抽選となります。
申込は、WEBサイト「京成トラベルサービス」で受付中です。
（画像：京成トラベルサービス×京成電鉄）
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