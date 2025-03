ニューカッスル・ユナイテッドのイタリア代表MFは今夏セリエAに復帰する可能性がある。



『calciomercato.com』によると、ユヴェントスは今夏の移籍市場でニューカッスルに所属する24歳のイタリア代表MFサンドロ・トナーリの獲得を目指すという。



2023年7月にACミランからニューカッスルに完全移籍を果たしたトナーリだが、ニューカッスル加入後は賭博違反により、10ヶ月の出場停止処分を受けることに。しかし復帰して以降は主力として活躍しており、今季もプレミアリーグ25試合に出場し、1ゴール1アシストと活躍している。



そんなトナーリにセリエA復帰の可能性が浮上。同メディアによると、ユヴェントスは所属するブラジル代表MFドウグラス・ルイスとのトレード移籍を計画しているという。



セリエA復帰が実現すれば22-23シーズン以来の帰還となるが果たして衝撃のトレード移籍は実現するのだろうか。

Sandro Tonali is just too good. pic.twitter.com/UYssk47HAa