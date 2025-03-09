山形vs秋田 スタメン発表
[3.9 J2第4節](NDスタ)
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 31 寺門陸
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
MF 7 高江麗央
MF 21 田中渉
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 16 長谷川洸
DF 3 熊本雄太
DF 6 山田拓巳
MF 17 加藤千尋
MF 20 吉尾海夏
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 高橋潤哉
FW 11 藤本佳希
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 井上竜太
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
MF 6 諸岡裕人
MF 7 水谷拓磨
MF 32 長谷川巧
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 24 深港壮一郎
DF 71 畑橋拓輝
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 31 石田凌太郎
FW 8 畑潤基
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 31 寺門陸
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
MF 7 高江麗央
MF 21 田中渉
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 16 長谷川洸
DF 3 熊本雄太
DF 6 山田拓巳
MF 17 加藤千尋
MF 20 吉尾海夏
FW 9 高橋潤哉
FW 11 藤本佳希
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 井上竜太
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
MF 6 諸岡裕人
MF 7 水谷拓磨
MF 32 長谷川巧
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 24 深港壮一郎
DF 71 畑橋拓輝
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 31 石田凌太郎
FW 8 畑潤基
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙