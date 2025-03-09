＜個人投資家の予想＞ 03月09日 13時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(9816) ストライダズ 東証スタンダード
(4588) オンコリス 東証グロース
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6988) 日東電 東証プライム
(7267) ホンダ 東証プライム
(8601) 大和 東証プライム
(8604) 野村 東証プライム
(8591) オリックス 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(9816) ストライダズ 東証スタンダード
(4588) オンコリス 東証グロース
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6988) 日東電 東証プライム
(7267) ホンダ 東証プライム
(8601) 大和 東証プライム
(8604) 野村 東証プライム
(8591) オリックス 東証プライム
出所：MINKABU PRESS