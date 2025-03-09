金沢vs高知 スタメン発表
[3.9 J3第4節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 松本大輔
DF 38 山本義道
MF 8 大山啓輔
MF 15 西谷優希
MF 23 四宮悠成
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 49 大澤朋也
FW 10 パトリック
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 16 毛利駿也
DF 20 長倉颯
MF 14 石原崇兆
MF 17 加藤大樹
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
伊藤彰
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 5 田辺陽太
DF 38 鈴木俊也
DF 72 福宮弘乃介
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 26 須藤直輝
MF 88 工藤真人
FW 9 新谷聖基
FW 11 小林心
控え
GK 1 黒川雷平
DF 4 小林大智
MF 10 佐々木敦河
MF 24 岡澤韻生
MF 66 三好麟大
FW 18 東家聡樹
FW 20 杉山伶央
監督
秋田豊
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 松本大輔
DF 38 山本義道
MF 8 大山啓輔
MF 15 西谷優希
MF 23 四宮悠成
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 49 大澤朋也
FW 10 パトリック
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 16 毛利駿也
DF 20 長倉颯
MF 14 石原崇兆
MF 17 加藤大樹
MF 41 嶋田慎太郎
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
伊藤彰
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 5 田辺陽太
DF 38 鈴木俊也
DF 72 福宮弘乃介
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 26 須藤直輝
MF 88 工藤真人
FW 9 新谷聖基
FW 11 小林心
控え
GK 1 黒川雷平
DF 4 小林大智
MF 10 佐々木敦河
MF 24 岡澤韻生
MF 66 三好麟大
FW 18 東家聡樹
FW 20 杉山伶央
監督
秋田豊