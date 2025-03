プリン専門店「萩ぷりん亭」は、2月22日に同店独自のプリンドリンク、ぷりんフラッペの本店限定フレーバー、「いちご桜フラッペ」を販売中です。

萩ぷりん亭「いちご桜フラッペ」

プリン専門店「萩ぷりん亭」は、2月22日に同店独自のプリンドリンク、ぷりんフラッペの本店限定フレーバー、「いちご桜フラッペ」を販売中。

道の駅萩しーまーとに展開する2号店からの逆輸入となるフラッペの展開は、萩に多く咲き、萩ぷりん亭本店の前でも見られる桜にちなんだ、ほんのり桜味の本店限定フレーバーです。

■萩ぷりん亭本店限定「いちご桜フラッペ」とは

萩ぷりん亭しーまーと店で販売している人気商品、ぷりんフラッペの新商品を本店限定で展開。

これから迎える温かい春の季節に思いを馳せながら開発した、「いちご桜フラッペ」です。

萩市内には、2月〜3月上旬頃の比較的早くから咲く河津桜という種類の桜が多くあり、道の駅萩しーまーと近くにある親水公園では約120本の河津桜が綺麗なピンク色の花を咲かせます。

また萩ぷりん亭本店の目の前にも立派な桜の木があり、春には多くの桜と同店のプリンが楽しめます。

そんな萩の桜にちなみ、萩ぷりん亭本店の限定フレーバーとして、ほんのり自然な桜味が美味しい「いちご桜フラッペ」を開発しました。

大きく三層からできているこの商品は、底面に桜味のジュレとダイスカットしたフレッシュいちごを敷き、中央にはなめらかプリンをベースとしたドリンクに、桜の葉を細かく刻んで混ぜ込みました。

そしてその上にクリームを巻き、さくらソースにさくらパウダー、ホワイトチョコをトッピング。

いちごと桜がプリンベースのドリンクと混じり合い、ほんのり優しい桜味のフラッペができあがりました。

ピンクの見た目が可愛いらしい、萩城下町散策のお供にピッタリの春フレーバーです。

■同時発売、ぷりんフラッペとレトロプリン

いちご桜フラッペだけでなく、萩ぷりん亭の一番人気商品であり道の駅萩しーまーとでも人気のぷりんフラッペを、本店でも発売しました。

そして萩城下町のレトロ感ともマッチする、なめらかな口当たりは残しつつも少し硬めの食感に仕上げた昔懐かしい「レトロプリン」も発売しました。

■商品概要

●萩ぷりんフラッペ 750円(税込)

萩ぷりん亭の人気No.1プリンをドリンクでも。

生クリームの上からカラメルソースをかけ、さらにクラッシュしたカラメルをトッピング。

バニラビーンズが香る、萩ぷりん亭のオリジナルドリンクです。

萩ぷりんフラッペ

●いちご桜フラッペ 790円(税込)

萩の河津桜にちなんだ、いちごと桜のハーモニーがたまらない、ピンクのキュートな春色フレーバー。

クラッシュした桜の葉と桜ジュレ、ダイスカットのいちごがぷりんフラッペと馴染み、自然な美味しさを奏でます。

●レトロプリン 450円(税込)

萩ぷりん亭のNo.1人気商品のなめらかプリンの口当たりは残しつつも、食感を少しだけ硬めにアレンジした、昔懐かしいレトロプリン。

萩城下町の昔ながらの街並みにもよくマッチしたプリンです。

レトロぷりん

■店舗概要

店舗名 : 萩ぷりん亭

所在地 : 〒758-0072 山口県萩市大字呉服町ニ丁目10番地

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ピンクでキュートな春フレーバー!萩ぷりん亭「いちご桜フラッペ」 appeared first on Dtimes.