ブルボンは、栄養、おいしさ、腹持ち感にこだわった栄養調整食品「スローバーベイクドチーズケーキ」を2025年3月4日(火)から販売中です。

ブルボン「スローバーベイクドチーズケーキ」

内容量 :37g

発売日 :2025年3月4日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :8カ月

ブルボンは、栄養、おいしさ、腹持ち感にこだわった栄養調整食品「スローバーベイクドチーズケーキ」を2025年3月4日(火)から販売中。

「スローバーベイクドチーズケーキ」は、クリームチーズとカマンベールチーズパウダーを練り込んで焼きあげたバータイプのケーキ商品です。

パラチノース(R)を配合し、スローバーの特徴である腹持ち感とともに、10種のビタミン、カルシウム、鉄分、食物繊維を加え、朝食代わりにも使用できます。

しっとりと柔らかな食感で、人気のチーズケーキの味わいに仕上がっています。

※パラチノース(R)はDM三井製糖株式会社の登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 朝食代わりにも!ブルボン「スローバーベイクドチーズケーキ」 appeared first on Dtimes.