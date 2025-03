【東京都練馬区】「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京」で特別企画「炎のゴブレット」開催！

映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター(以下、スタジオツアー東京)」では、映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』公開20周年を記念し、4月18日(金)〜9月8日(月)の期間、特別企画「炎のゴブレット」を開催する。

映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』ストーリー



2005年に公開された映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』は、三大魔法学校(ホグワーツ魔法魔術学校、ボーバトン魔法アカデミー、ダームストラング専門学校)が一堂に会し、競い合う三大魔法学校対抗試合を描いた作品だ。

各校の代表者を選ぶのは、「炎のゴブレット」と呼ばれる魔法のゴブレット。出場資格は17歳以上と決められているが、なぜか14歳のハリーが選ばれ、3つの危険な課題に挑むことになる。

ハリーの成長と試練、友人との確執や別れ、そして闇の帝王ヴォルデモートの復活――。壮大な戦いが幕をあける。

名シーンが蘇る特別企画「炎のゴブレット」

特別企画「炎のゴブレット」は、「スタジオツアー東京」開業以降初となる全館規模で展開。ひとつの作品のテーマに沿い初公開となるものも含む小道具や衣装、クリーチャーを全館の随所に展示する。

[caption id="attachment_1308088" align="aligncenter" width="600"] Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter. [/caption]

同企画では、大広間の中心に、炎のゴブレットが登場。青く光る年齢線と青い炎が揺らめく演出がほどこされたゴブレットが来場者を出迎える。

ゴブレットの炎が青から赤に変わり、選手の名前が書かれた紙片が飛び出す、映画のワンシーンが目の前で繰り広げられる。

[caption id="attachment_1308090" align="aligncenter" width="600"] Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter. [/caption]

原木ならではの節やねじれ、割れといった自然の風合いを生かした重厚なゴブレットを目の前にすると、伝説の試合に名乗り出た生徒たちの覚悟や緊張感を感じられるそう。

[caption id="attachment_1308091" align="aligncenter" width="600"] Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter. [/caption]

大広間のセットを抜けると、同作に登場する小道具やクリーチャーが次々と出現。ドラゴンのハンガリー・ホーンテール、監督生の浴室の色とりどりの水が流れる蛇口、「スタジオツアー東京」で初披露となる衣装など、映画の名シーンを彩った貴重な品々を見ることができる。

また、館内レストランでの限定フードの提供や関連商品の展開など、特別企画に合わせた様々な企画を予定しているようだ。

「スタジオツアー東京」概要

「スタジオツアー東京」は、2023年6月16日(金)に「としまえん」跡地に開業した。

同施設では、ホグワーツ魔法魔術学校の大広間、ダイアゴン横丁、禁じられた森をはじめとする息を呑むような映画のセットの中で、映画制作の裏側を学びながら、魔法動物に遭遇したり、豪華な衣装を目にしたりすることができる。

また、ほうきに乗る、バタービールを飲む、動く肖像画になる、クィディッチの試合の観衆に加わるといった体験も可能だ。

同施設には、世界最大の『ハリー・ポッター』のショップがある。店内は特別に作られた1,500以上の小道具で装飾。ハニーデュークス、オリバンダーの店をはじめとするダイアゴン横丁の店のエレメントからインスピレーションを得たデザインが美しい。同施設限定のグッズも購入できる。

レストランやカフェでは、フィッシュ・アンド・チップス、ローストビーフ、イングリッシュ・ブレックファースト、アフタヌーンティーなど英国の伝統料理を楽しめる。

アジアでは初のオープンとなり、『ハリー・ポッター』の屋内型施設としては世界最大規模の同施設をまわるのには、4時間ほど要するそうだ。

特別企画「炎のゴブレット」で作品の世界に浸ってみては。

■ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター

住所:東京都練馬区春日町1-1-7

■特別企画 炎のゴブレット

期間:4月18日(金)〜9月8日(月)

特設サイト:https://www.wbstudiotour.jp/the-goblet-of-fire-2025

「スタジオツアー東京」公式ウェブサイト:https://www.wbstudiotour.jp

Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.

Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

(Higuchi)