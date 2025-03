ナタデココ入り！ブルボン「ジブンメンテ鉄分」

ブルボンは、摂りたい栄養素をそれぞれ選んで食べられるカップゼリー“ジブンメンテ”シリーズ3品を2025年3月4日(火)にドラッグストア先行で新発売します。

また、スーパーなど量販店で2025年4月1日(火)に発売します。

ブルボン「ジブンメンテ鉄分」

内容量:143g

発売日および販売チャネル(予定):2025年3月4日(火)

ドラッグストア先行発売

2025年4月1日(火)

量販店、小売店、売店 全国発売

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

“ジブンメンテ”シリーズは、「おいしく、やさしい、ジブンを想ったメンテ食。」をコンセプトに、ゼリーのおいしさとともに日々の生活で不足しがちな栄養素を補えるカップゼリーです。

食後やくつろぎのひとときにオススメです。

ブルボン「ジブンメンテ鉄分」は鉄分を含む3種のミネラルを配合したカップゼリーです。

ストロベリー味とグレープ味の2層仕立てでナタデココ入りです。

