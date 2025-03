奥深い味わい！ブルボン「コメノチップス コンソメ味」

ブルボンは、ノンフライでじっくり焼きあげたカリカリ食感のうす焼き米菓“コメノチップス”を2025年3月11日(火)に新発売します。

ブルボン “コメノチップス コンソメ味”

内容量 :45g

発売日 :2025年3月11日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

“コメノチップス”は、これまでのせんべいやスナックにはないカリカリとした食感が特長の新食感ライススナックです。

お米にコーンやポテトを組み合わせ、丁寧にじっくりと焼きあげる「じっくりカリカリ製法」で仕上げています。

ブルボン「コメノチップス コンソメ味」は複数の香辛料と隠し味のしょうゆ粉末による奥深い味わいの“コンソメ味”です。

カリカリ食感と味わいの組み合わせでついつい止まらなくなるおいしさです。

