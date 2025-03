ロックバンド・MY FIRST STORYは8日、X公式アカウントを更新し、ボーカル・Hiro(31)の体調不良のため、きょう9日に行われる予定だった兵庫・神戸ワールド記念ホール公演を中止することを発表した。同バンドは「MY FIRST STORY FLEX TO THE MAX TOUR 2025 3/9(日)兵庫・神戸ワールド記念ホール 公演中止のお知らせ」と題し、「3/9(日)兵庫・神戸ワールド記念ホール公演に関しまして、3/8(土)公演後の Hiro の体調不良により、やむなく公演中止とさせていただきます」と報告。「公演中止に伴うチケット払い戻し等、詳細につきましては、後日ご案内させていただきますので、現在お持ちのチケットは大切に保管をいただけますと幸いです」と呼びかけた。

また「公演直前でのお知らせとなり、楽しみに公演をお待ちいただいた皆様には多大なるご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。オフィシャルグッズ、STORYTELLER ブースについての対応を記し、最後に「重ね重ねにはなりますが、公演を楽しみにお待ちいただいた皆様には多大なるご心配、ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます」と重ねて詫びた。また、8日にゲストボーカリストとして出演し、9日の公演にも出演予定だったロックバンド・THE ORAL CIGARETTESのボーカル&ギター・山中拓也は、9日未明に自身のXを更新し「Hiro本当に今日やり遂げただけでも素晴らしい根性だと思うし、かっこよかった。俺は彼らは本当にすごいと思う。一緒に歌わせてくれてありがとう」と、Hiroをねぎらった。