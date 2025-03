様々な利用シーンで楽しめるお弁当のラインナップ！京都洋食 スター食堂 京都駅店

スター食堂では、これまで培ってきた洋食惣菜や弁当の技術に加え、京都らしい出し巻きや姉妹店である「京都 肉のに志むら」の黒毛和牛ステーキを組み合わせた洋食弁当の専門店「京都洋食 スター食堂 京都駅店」を京都駅ビルポルタ2階「京名菓・名菜処 亰内」にて2025年3月7日(金)にグランドオープンしました。

スター食堂では、これまで培ってきた洋食惣菜や弁当の技術に加え、京都らしい出し巻きや姉妹店である「京都 肉のに志むら」の黒毛和牛ステーキを組み合わせた洋食弁当の専門店「京都洋食 スター食堂 京都駅店」を京都駅ビルポルタ2階「京名菓・名菜処 亰内」にて2025年3月7日(金)にグランドオープン。

■「京都洋食 スター食堂 京都駅店」とは?

「京都洋食 スター食堂 京都駅店」は、創業以来100年に渡り磨き上げてきた洋食の技術を活かし高島屋京都店や御幸町の「洋食惣菜 スター食堂」で提供する、メンチカツやキッシュ、ラザニアなどの洋食看板メニューと、姉妹店であり黒毛和牛焼肉・ステーキ弁当専門店「京都 肉のに志むら」の焼肉弁当やステーキ弁当、京都に密着し長年料理を探求してきた同社特製の京都らしい出し巻きを組み合わせた惣菜やお弁当を提供する、「京都洋食 スター食堂」の技術や知識を結集した洋食弁当、惣菜の専門店です。

看板メニューである「ハンバーグ&エビフライ弁当(税込1,380円)」などの洋食で定番のメニューのほか、出汁の配合や旨み、卵の種類、巻き方までこだわり、これぞ本物の京都出汁巻きを追求した同店独自の出し巻きとハンバーグや海老フライなどの洋食定番メニューを楽しめる欲張りな洋食弁当「真昆布と鯖節香る出し巻き洋食のり弁当(税込1,280円)」など、今までにない新しい洋食弁当メニューを豊富に取り揃えています。

そのほかにも、「京都 肉のに志むら」特製の「黒毛和牛 特上ロースステーキ弁当(税込2,600円)」や「黒毛和牛 肉寿司5貫(税込1,600円)」などの専門店だから提供できる本格的な焼肉・ステーキ弁当を提供します。

旅行のお供や、通勤・通学で京都駅を利用される方のランチなどはもちろん、京都にお住まいの地元の方々のご昼食、ご夕食、手土産としてなど、様々な利用シーンで楽しめるラインナップを取り揃えています。

■「京都洋食 スター食堂 京都駅店」のメニュー一例

●真昆布と鯖節香る出し巻き洋食のり弁当(税込1,280円)

本物の京都出し巻きを追求し、出汁はもちろん、卵までこだわって完成した同店独自の出し巻きに、ハンバーグや海老フライなど「京都洋食 スター食堂」自慢の洋食メニューを、親しみやすい海苔弁と組み合わせた欲張りなお弁当。

出し巻き洋食のり弁当

●ハンバーグ&エビフライ弁当(税込1,380円)

「京都洋食 スター食堂」の人気メニューを詰め込んだ定番の洋食弁当。

ハンバーグ&エビフライ弁当

●黒毛和牛 特上ロースステーキ弁当(税込2,600円)

黒毛和牛 特上ロースステーキ弁当

●黒毛和牛 肉寿司5貫(税込1,600円)

黒毛和牛 肉寿司5貫

■店舗概要

店舗名 : 京都洋食 スター食堂 京都駅店

所在地 : 〒600-8216 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路902番地

京都駅ビル2階 京名菓・名菜処 亰内

定休日 : 不定休(ポルタに準ずる)

営業時間 : 8:30〜21:00

電話番号 : 075-351-1925

