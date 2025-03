履き始めから足になじむソフトな履き心地！fitfit「ソフトフラットスニーカー」

fitfitは、約3.5cmと薄めのソールながら、履いた瞬間から実感するクッション性が特徴の「ソフトフラットスニーカー」を2025年3月初頭より全国直営店舗59店と、fitfitオンラインストア、インターネット通販などで販売開始します。

fitfit「ソフトフラットスニーカー」

カラー :ブラック、ライトグレー、ライトキャメル、スカイブルー

サイズ :22.5cm〜25.0cm

アッパー素材:合成皮革

ヒール高 :3.5cm

靴幅 :3E

価格 :13,090円(税込)

発売日 :2025年3月上旬

取扱店舗 :同社直営59店舗、fitfitオフィシャルサイト、インターネット通販など

この春注目されている “ロープロファイル”と呼ばれる薄底スニーカー。

人気セレブがファッションアイテムとしてコーデに取り入れたことが話題になり、この春は一大トレンドになっている模様です。

そこで、同社ではオトナ世代の女性でも履きやすいデザインと機能性を搭載し、外反母趾をはじめとする足にトラブルのある方でも履けるカジュアルスニーカーとして販売します。

■「ソフトフラットスニーカー」の商品特長

1. トレンドに合わせ、薄くすっきり見えるタイプの木型を採用。

シャープに見せながら、実際には3Eワイズで幅広です。

靴紐には結ぶ手間のないゴムを使用しており、脱ぎ履きも簡単。

アッパーは裏無しのラフな雰囲気がありますが、ストレッチ素材を貼って処理してあるので色落ちなどの心配がありません。

履き始めから足になじむソフトな履き心地です。

2. ソールは軽量で衝撃吸収力の高いEVAを採用。

うす底の雰囲気がありながらしっかりとクッション性を感じられるように約3.5cmの厚みをもたせています。

グリップ力と耐摩耗性を高めるために部分的にやわらかなラバーパーツを配しており、屈曲性と安定感も抜群です。

3. かかとから土踏まず周辺をカップ状にサポートする形状のインソールを使用。

かかと部分にはさらにラテックススポンジを追加しているため、うす底なのに、むにっとやわらかな気持ちよさを感じることができます。

また、約1cmの傾斜をプラスすることで、蹴り出しやすく、うす底スニーカーは疲れやすいという印象を覆す仕上がりです。

●商品仕様

※「fitfit」「歩け歩けわたし」は株式会社fitfitの登録商標です

