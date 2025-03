愛知県の人気スコーン専門店が東京初出店！ かむほどにおいしいスコーンとは（東京・池袋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は池袋駅の近くにオープンした、愛知県で生まれたスコーン専門店。人気の限定品も要チェック!

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

スコーン専門店KODAMA 東京池袋店(東京・池袋)

噛むほどにおいしさを感じるKODAMAスコーン 写真:お店から

2024年12月、池袋駅から徒歩5分ほどの場所に「スコーン専門店KODAMA 東京池袋店」がオープンしました。2021年に愛知県名古屋市に1店舗目をオープンした「スコーン専門店 KODAMA」は、水分を少なく焼き上げたかむほどにおいしいKODAMAスコーンが人気を呼んでいるお店。そして、愛知県に2店舗、大阪に1店舗と店舗を増やしてきました。今回4店舗目となる新店は、東京初進出ということもあり注目を集めています。パン職人の経歴を持つ店主が、スコーンのおいしさを日本中に広めたいと始めました。「口の水分を全て奪う小麦粉の暴力」というキャッチコピーが印象的な、北海道産小麦100%、北海道産バターをたっぷりと使用した手作りスコーンを販売しています。

スコーンは透明のボックスに入って並べられています 出典:akemi1234567890さん

「ささやかな癒やし」をテーマに作ったという店舗は、コンパクトで可愛らしい雰囲気。通りに面していて、ドアもなくオープンな造りのため、気軽に立ち寄って購入できます。駅からも近く、20時まで営業しているので、仕事帰りの手土産にも重宝しそう。

スコーンプレーン 出典:みるみんくさん

一番人気の「プレーン」308円は、北海道産小麦を100%使用し、国内産きび砂糖やアルミ不使用のベーキングパウダー、マーガリンを使わずたっぷりとバターを使い、水分を限界まで減らした生地を、業務用コンベクションオーブンの高火力でこんがり焼き上げています。茶葉を使ったスコーンも好評で、胡桃の食感がアクセントになった「チャイティーキャラメルくるみ」378円や、東京限定の「東京砂漠アールグレイ」398円など個性的な商品が並びます。

東京砂漠シリーズ 写真:お店から

「東京砂漠」のスコーンは他にも「抹茶」「アーモンド」「アールグレイワッフルシュガー」などがあり、全粒粉をたっぷり使ったザクザク食感を楽しめます。トースターで数分焼き直すのが、おすすめの食べ方だそう。

「塩バターウルフプレーン」408円は、焼く前にバターとゲランドの塩をトッピングしているので、甘じょっぱい味がくせになる一品。通常の生地の1.5倍の厚みで型抜きしているため、食べ応えも十分です。スコーンは常時10種類ほど用意していますが、時期によって内容が変わり、訪れる度に新しいフレーバーと出会えるのも楽しいですね。

東京ドバイチョコレートスコーン 写真:お店から

現在販売中の同店限定「東京ドバイチョコレート」は、ドバイチョコレートにインスパイアされKODAMA店主が試作を重ねたもの。ピスタチオなどナッツが香る生地に、カダイフに見立てたココナッツを練りこんで本家ドバイチョコレートの楽しい食感を表現したそうです。濃厚で贅沢な味わいが人気を呼んでいて、購入は1人2個までの個数制限があります。

9個入りアソートボックス 写真:お店から

人気の「東京砂漠」や「塩バターウルフ」などを詰め合わせた「5個入りアソートスコーン」1,780円や、「9個入りアソートボックス」3,280円も用意。パッケージもお洒落なので、手土産やギフトにぴったりです。

素材にこだわった種類豊富なスコーンを楽しめる「スコーン専門店KODAMA 東京池袋店」。人気の味わいと、「口の水分を全て奪う小麦粉の暴力」を体験してみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

塩バターウルフ・オレオホワイトチョコチップ 出典:目白ネーゼさん

『購入した物

・塩バターウルフ 408円(人気ナンバー1)

・オレオホワイトチョコチップ 378円(おすすめ)

透明の可愛いラッピングで

ポストカードサイズの名刺が

インパクトがある〜。

手提げ袋は有料

塩バターウルフは通常のスコーンの1.5倍の厚みで

型抜きをしてあるので食べ応えがあり

塩をトッピングしてあるので甘じょっぱい。

水分を少なく焼き上げたスコーンは

サクサクとパサパサの絶妙な固さで

小麦粉とバターの素材の良さがわかる美味しさ

賞味期限はだいたい1週間程度の物が

置いてあるので

手土産にも使えそうです』(目白ネーゼさん)

塩バターウルフ チャンクチョコ 出典:みるみんくさん

『●東京砂漠スコーンプレーン \328

バターの香り良く、

少しサラリとホロホロ崩れるようなテクスチャー。

●塩バターウルフプレーン \408

東京砂漠スコーンよりもよりしっとりとして、

ほんのり塩が良い感じです。

●スコーンプレーン \308

確かに1番プレーンらしいプレーン。

じんわり粉の旨味も美味しいです。

●塩バターウルフ チャンクチョコ \408

チョコレートの存在感があって、

こちらも美味しかったです♪

北海道産小麦と国産バターを使用し、

余計なものを使わないスコーンなので、

どれもきちんと美味しいです』(みるみんくさん)

※価格は税込。

※メニューや価格は記事掲載時点のものです。

<店舗情報>◆スコーン専門店KODAMA 東京池袋店住所 : 東京都豊島区東池袋1-6-4 伊藤ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

