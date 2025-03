素材を活かした東武限定弁当も！東武百貨店 池袋本店「北陸・信越展」

東武百貨店 池袋本店では3月13日(木)から20日(木・祝)までの8日間、「北陸・信越展」を開催。

東武百貨店 池袋本店「北陸・信越展」

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約370坪)

期間 :2025年3月13日(木)〜20日(木・祝)

営業時間:午前10時〜午後7時

店舗数 :87店舗(食品66店舗、工芸21店舗)※初出店8店舗

富山県・石川県・福井県・新潟県・長野県の食と工芸が一堂に会します。

注目は素材の味を活かしたお弁当。

「せいこかに」や「のどぐろ」「能登牛」などを使用した東武限定品が味わえます。

また、「能登を応援したい」という想いから、食では石川県能登半島の食材を使用した惣菜やスイーツ、工芸では「輪島塗」や「輪島うるし珠」のペンダントなどを展開します。

他にも、初出店店舗の出来たておにぎりやカツサンド、定番のご当地グルメなど北陸・信越の魅力が満載です。

◆素材を活かした東武限定弁当 せいこかに、のどぐろ、能登牛

【一乃松】「せいこかに漁火寿し大」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

福井

【一乃松】

「せいこかに漁火寿し大」3,996円(1折)

冬の味覚の王様「せいこかに」の外子(卵)と濃厚なみそを楽しめる。

【加賀西善】「のどぐろ・カニと能登牡蠣三昧」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

石川

【加賀西善】「のどぐろ・カニと能登牡蠣三昧」

3,240円(1折)《各日販売予定50点》

日本海産「のどぐろ」「紅ずわいがに」、能登産の「牡蠣」を贅沢に使用した海鮮弁当。

【能登牛焼肉飛天龍】「能登牛・能登豚三種盛り弁当」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

石川

【能登牛焼肉飛天龍】

「能登牛・能登豚三種盛り弁当」

2,160円(1折)《各日販売予定30点》

幻のブランド牛ともいわれる能登牛と能登豚を秘伝の特製ダレにからめ、焼き上げた肉弁当。

◆石川県能登半島からの出店 朝市の干物や、輪島塗など

【輪島の朝市 関山】「赤魚醤油干し」

輪島市

【輪島の朝市 関山】

「赤魚醤油干し」756円(1枚)

地元の醤油を使用した朝市名物の醤油干し。

ホクホクとした食感と脂ののった白身の味わい。

【和平商店】「いか鉄砲焼き」

能登町

【和平商店】「いか鉄砲焼き」1,296円(2尾)

特製の生姜甘味噌を詰めたいか鉄砲焼き。

味噌は能登珠洲産のエンレイ大豆を使用。

【iWAFFLE】「能登塩レアチーズ」

能登町

【iWAFFLE】「能登塩レアチーズ」431円(1個)

能登のミネラル豊富で旨みのある塩をチーズクリームにちらし、北海道産のチェダーチーズを振りかけたリエージュタイプのワッフル。

【輪島塗 忠兵衛】「輪島塗 蒔絵 蓋付き煮物椀」

[ 初出店 ]

【輪島塗 忠兵衛】

「輪島塗 蒔絵 蓋付き煮物椀」

100,100円(1客)《販売予定4点》

石川県能登半島の復興を祈念し初出店。

天然の漆と職人の手が織りなす、つややかな光沢感。

保温性や耐熱性・耐久性、口当たりの良さに優れている。

〜がれきの中に散らばった漆や道具、作業途中の珠を拾い集めて製作を再開〜

【金箔ジュエリー Gold-Knot】「『ルー』輪島うるし珠×金箔ジュエリー」

【金箔ジュエリー Gold-Knot】

「『ルー』輪島うるし珠×金箔ジュエリー」

77,000円(1点)《販売予定2点》

能登半島地震で倒壊した輪島塗工房から運び出した道具や素材を使い、輪島塗職人が仕上げた「うるし珠」を「金箔ジュエリー」に組み入れたペンダントなどを販売。

震災をきっかけに二つの伝統工芸工房がコラボ。

石川県の復興に決意と願いを込めた伝統工芸。

◆初出店 出来たて!魚沼産コシヒカリのおにぎりや信州牛のカツサンド

【にぎりめし てっぺん】「おにぎり」

[ 初出店 ] [ 実演 ]

新潟

【にぎりめし てっぺん】

「おにぎり」各種190円から(1個)

魚沼産コシヒカリを使用。

炊きたてのご飯で握ったおにぎりは、口に入れると優しくほぐれる。

【肉の店 牛見】「信州牛カツサンド」

[ 初出店 ]

長野

【肉の店 牛見】

「信州牛カツサンド」

2,500円(1折/4切れ)《各日販売予定20点》

長野県のブランド牛である信州牛を使用。

分厚くカットし、店内の厨房でミディアムに揚げたカツサンドはジューシー。

◆その場で味わう いちごのかき氷やジェラート、越前そば

【ウミネコパーラー】「いちご(古都華)ミルクティー」

[ 東武限定品 ]

石川

【ウミネコパーラー】

「いちご(古都華)ミルクティー」

イートイン 2,200円(1杯)《各日販売予定30点》

今が旬の奈良県産ブランド苺「古都華(ことか)」を贅沢に使用。

いちごとプーアール茶のソースとの相性抜群。

【ジェラテリア宮本屋】「ジェラート ダブル」

[ 初出店 ]

長野

【ジェラテリア宮本屋】

「ジェラート ダブル」

イートイン 601円(1個)

長野県南信州の牛乳や、りんご、上伊那黒ごまなど、長野県産素材にこだわったジェラート。

【福そば】「越前おろしそば・焼き鯖寿司2貫セット」

福井

【福そば】

「越前おろしそば・焼き鯖寿司2貫セット」

イートイン 1,301円(1人前)

福井県の名物の越前おろしそばと、若狭名産の焼き鯖寿司2貫セットを楽しめる。

会場で製麺するので、打ち立てそばの豊かな風味を味わえる。

(※機械打ちのそばです。)

◆定番のご当地グルメも外せない

【信州・鬼無里 いろは堂】「炉ばたのおやき」

[ 実演 ]

長野

【信州・鬼無里 いろは堂】

「炉ばたのおやき」各270円(1個)

【丸龍庵】「ます一重桶」

[ 実演 ]

富山

【丸龍庵】

「ます一重桶」2,401円(1折)

【白えび亭】「白えび天ぷら」

富山

【白えび亭】

「白えび天ぷら」1,080円(50g)

【「北陸・信越展」開催にあたり】

「令和6年能登半島豪雨」により被災された皆様に、心よりお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興をお祈りします。

東武百貨店 池袋本店では、被災された方々に対する支援金募金箱を設置します。

お預かりした支援金は日本赤十字社を通じて被災地支援にあてられます。

※売切れの際はご容赦ください。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(お食事処・イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※写真はイメージです。

※3月4日(火)時点の内容です。

※一部、富山県・石川県・福井県・新潟県・長野県以外の素材を使用している場合があります。

