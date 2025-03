SNS映えする桜スイーツ！東武百貨店 池袋本店「桜スイーツや桜パン」

東武百貨店 池袋本店 地下2階・地下1階食品フロアでは、3月13日(木)から3月26日(水)まで、春のお花見気分を高めてくれるような、桜のクリームを使ったスイーツや桜餅などの和菓子のほか、桜を使ったパンなどを展開します。

東武百貨店 池袋本店「桜スイーツや桜パン」

東武百貨店 池袋本店 地下2階・地下1階食品フロアでは、3月13日(木)から3月26日(水)まで、春のお花見気分を高めてくれるような、桜のクリームを使ったスイーツや桜餅などの和菓子のほか、桜を使ったパンなどを展開。

同店は、この時期に開催することで、お客様に一足先にお花見気分を味わい、楽しめます。

◆SNS映えする「桜スイーツ」

【京橋千疋屋】

[東武限定品]

【京橋千疋屋】地下1階4番地

さくらと苺のロール(1個) 972円〈各日販売予定18点〉

桜味のクリームで苺を包み、苺味のスポンジ部分も桜色で春を満喫できるロールケーキ。

【コロンバン】

[東武限定品]

【コロンバン】地下1階6番地

ワッフル 桜モンブラン(1個) 648円〈各日販売予定10点〉

白あんの桜クリームと桜の葉が入ったクリームの甘じょっぱさが相性抜群なワッフル。

【ア・ラ・カンパーニュ】

[東武限定品]

【ア・ラ・カンパーニュ】地下1階4番地

ビスキュイ オ サクラ(1個) 702円〈各日販売予定30点〉

風味豊かな桜のクリームと甘酸っぱい苺をスポンジでサンドし、蜜漬けの桜の花をトッピングした東武限定品。

【ダロワイヨ レ マカロン】

[東武限定品]

【ダロワイヨ レ マカロン】地下1階4番地

生マカロン 桜フレーズ(1個) 324円〈数量限定〉

桜風味のクリームと苺のコンポテ(苺を煮詰めたもの)をサンドしたマカロン。

【アンテノール】

【アンテノール】地下1階10番地

桜のモンブラン(1個) 702円

苺のコンフィチュールをクリームとスポンジでサンドし、そのまわりを桜あんクリームと桜ゼリー、桜の花の塩漬けでデコレートしたモンブラン。

【シーキューブ】

【シーキューブ】地下1階4番地

桜のティラミス(1個) 1,836円

※販売期間:3月19日(水)から

桜葉シロップを染み込ませたスポンジに、桜あんや桜ティラミスクリームをサンドした逸品。

【ハワイアンスイーツカンパニー】

[東武限定品]

【ハワイアンスイーツカンパニー】地下1階3番地

桜餡&生クリーム(1個) 421円〈各日販売予定50点〉

桜あんと北海道生クリームを包んだふわふわのマラサダ。

【文明堂東京】

【文明堂東京】地下1階4番地

さくらカステラ(5切入) 729円

桜花ペーストを加えてふわりと焼き上げた、桜花の香り広がる桜色のカステラ。

【ヨックモック】

【ヨックモック】地下1階6番地

ドゥーブル ショコラ オゥ サクラ(24枚入) 2,484円

※販売期間:3月19日(水)まで

ホワイトチョコレートをサンドした桜風味のラングドシャー。

(※なくなり次第終了)

◆桜餅の食べ比べも楽しみたい!おすすめの桜餅

【銀座あけぼの】

[長命寺]

【銀座あけぼの】地下1階4番地

さくらもち(1個) 270円〈各日数量限定〉

北海道産小豆のこし餡を、ふっくらふくさ包みにした、桜葉と桜花の塩気を楽しめるさくらもち。

【金沢和音】

[長命寺]

【金沢和音】地下1階4番地

桜もち(関東風)(1個) 324円

こし餡と求肥を丁寧に包んだ薄皮の関東風桜もち。

【叶 匠壽庵】

[道明寺]

【叶 匠壽庵】地下1階5番地

桜もち(3個入) 778円

なめらかなこし餡を包んだ粒感のある道明寺。

◆この時期だから楽しみたい!桜が香るパン

【ル ビアン】

【ル ビアン】地下1階1番地

桜あんぱん(1個) 378円〈各日販売予定50点〉

桜餅風のこし餡を包み込んだ、桜の香りが広がる春限定の味わい。

桜の塩漬けのほのかな塩味がアクセント。

【ポンパドウル】

【ポンパドウル】地下2階10番地

よもぎ桜あんぱん(1個) 291円〈各日販売予定50点〉

粒あんと桜餅をよもぎのパン生地で包んだ、香り豊かな和菓子風。

【銀座木村屋】

【銀座木村屋】地下2階3番地

桜香る苺マフィン(1個) 331円〈数量限定〉

かぐわしい桜葉と甘い苺シュガーチップの味わいが調和したマフィン。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

※写真はイメージです。

※3月6日(木)時点の内容です

