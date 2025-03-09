²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡Öº£Ç¯°ì¤ÎÄÁ¥×¥ì¡¼¡×ÆîÌîÂó¼Â¤ÎÆ±Î½GK¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¹¤ÇÄËº¨¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¸¥¾å¡Ö¥¡¼¥Ñ¡¼¤É¤³¤¤¤Ã¤Æ¤ó¡×Ä¶¹âÂ®É¨¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ë¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤¿½Ö´Ö
¡Ú¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¡Û¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º1¡Ý1¥â¥Ê¥³¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3·î8Æü¡¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦¥É¡¦¥Ä¡¼¥ë¡¼¥º¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¶¹âÂ®É¨¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ë¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡¥×¥ì¡¼Ãæ¡¢¥â¥Ê¥³¤ÎGK¤¬³ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥Ô¥Ã¥Á¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÎ¾¼ê¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¡¢É¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤ÆÀäË¾¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö3·î8Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÂè25Àá¤Ç¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤ß¡¢1¡Ý1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¡È»ö·ï¡É¤Ï¤½¤Î»î¹ç¤Î90¡Ü1Ê¬¤Ëµ¯¤¤¿¡£ÆîÌî¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤Ï¡¢DF¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥¯¥ì¥¹¥¦¥§¥ë¤¬Á°Àþ¤ÎFW¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Þ¥°¥ê¤òÌÜ³Ý¤±¤ÆÄ¹¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¥â¥Ê¥³¤ÎGK¥é¥É¥¹¥ï¥Õ¡¦¥Þ¥¤¥§¥Ä¥¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤òÆñ¤Ê¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥°¥ê¤ÈÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤¿DF¥Æ¥£¥í¡¦¥±¡¼¥é¡¼¤È¸òºø¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Þ¥°¥ê¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÌµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤Ø¤È»öÂÖ¤Ï°ìÅ¾¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¥Þ¥¤¥§¥Ä¥¤ÏÁÇÁá¤¯ÂÎ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥Ë¥¢¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¾Ã¤·¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
¡¡ÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ã¤¿¥Þ¥°¥ê¤Ï±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤«¤º¤ËÃæ¤ØÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢µÕ¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¥â¥Ê¥³¤Î¼é¸î¿À¤Ï¹²¤Æ¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡¢Î¾É¨¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¥Ô¥Ã¥Á¤Î³°¤Ø¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¡£DF¥Ð¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ±þÂÐ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¤òÇç¤¦¥·¥å¡¼¥È¤ÏÈà¤Î¸Ô¤òÈ´¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤Þ¤ÇÌÜÁ°¤À¤Ã¤¿Ãæ¤ÇµÊ¤·¤¿¡¢ÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¡£¥Þ¥¤¥§¥Ä¥¤ÏÎ¾¼ê¤Ç´é¤òÎ¾¼ê¤ÇÊ¤¤¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·ÍîÃÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÆ±¤¸¡£ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¡Á¤¢¡¢¤Ö¤Á¤³¤ï¤·¤ä¡Ä¡×¡Ö¥¡¼¥Ñ¡¼¤É¤³¤¤¤Ã¤Æ¤ó¡×¡ÖGK¤É¤³¤¤¤¯¤Í¤ó¡×¡ÖGK¤ª¤«¤·¤¤¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤è¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤³ê¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÉ¨¥¹¥é¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¡Öº£Ç¯°ì¤ÎÄÁ¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿w¡×¡Ö¥¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÆ°¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤¹¤®¤ä¤í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÍò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿GK¤Ë¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ømaxifoot¡Ù¤Ï¥Á¡¼¥àÆâºÇÄã¥¿¥¤¤Î¡Ö4¡×¤ÈºÎÅÀ¡£¡ÖAS¥â¥Ê¥³¤ÎGK¤Ï²ù¤ä¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡Ä¡£¥Á¡¼¥à¤¬»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿ÍGK¤Ï¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤Î¹¶·â¤¬ºã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢Åö³º¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥±¡¼¥é¡¼¤È¤ÎÏ¢·¸¥ß¥¹¤«¤é¥Þ¥°¥ê¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ï¡¦¥¶¥¤¥Ä¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òËÉ¤®¡¢¤Ê¤ó¤È¤«°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡Ä¡×¤È¡¢¤½¤Î¸å¤¢¤ï¤äµÕÅ¾Éé¤±¤«¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤¤¤À¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áí¤¸¤Æ¸·¤·¤¤É¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ê¥³¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²æ¡¹¤ÎÊý¤¬Í¥Àª¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ê¤é2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ä¤Ù¤»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¼ºË¾¤À¡£»î¹ç½ªÈ×¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¡Ë