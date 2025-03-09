¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÀ½Â¤Âç¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡×¡½±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ñ»¡¼ÔÌÖ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ÑBBC¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶È»ÙÇÛ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï4Æü¡¢¹çÀ®ËãÌô¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×¤ÎÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÎ®Æþ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ë10¡ó¾å¾è¤»¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï2·î4Æü¤«¤é10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë´ØÀÇ¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ20¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÄ¹¤é¤¯À¤³¦¤Î¹©¾ì¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î´ØÀÇ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤Ï¡¢´ØÀÇ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶È¤òÆß¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë»ß¤á¤¿¤êÂåÂØ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅê»ñ¶ä¹Ô¥Ê¥Æ¥£¥¯¥·¥¹¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥¨¥ì¥í»á¤Ï¡¢¡Ö´ØÀÇ¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Ãæ¹ñ¤Ï¹ñÆâ¼ûÍ×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂç¤¤ÊÍ¢½Ð¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ç¤ÏÍ£°ì¤ÎÍ¢½Ð¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤¬Íß¤·¤±¤ì¤ÐÃæ¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢°áÎÁÉÊ¤ä·¤¤ÎÀ½Â¤¤«¤é¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬À¤³¦Âè2°Ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸»ºµ¬ÌÏ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¡ÖÀè¶î¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¥É¶ä¹Ô¤ÎÃæ²Ú·÷¡¦ËÌ¥¢¥¸¥¢Ã´Åö¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥·¥å¥¢¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó»á¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¹©¾ì¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥Éµ»½ÑÀ½ÉÊ¤òÄã¥³¥¹¥È¤ÇÂçÎÌÀ¸»º¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂå¤ï¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Î»Ô¾ì¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÂÇÅÝ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤¬´ØÀÇ°Ê¾å¤Ë·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Àè¿ÊÅª¤ÊÈ¾Æ³ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Îµ¬À©¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿µ¬À©¤ÏÎ¾¹ñ´Ö¤ÎÂç¤¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¹ñ»ºµ»½Ñ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤Î·è°Õ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎAI´ë¶È¡¢¿¼ÅÙµáº÷¡ÊDeepSeek¡Ë¤¬¡¢ÊÆOpenAI¤ÎChatGPT¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤¿¤Î¤â¤½¤Î¤¿¤á¤À¡£
¥Ç¥£¥ó»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢À½Â¤Âç¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÃÏ°Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÀ½Â¤¶È¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÍ¢½Ð¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë