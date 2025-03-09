TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤Î¤¦¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©»Ô¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¡¢40Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬ÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤ò¸«¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢¹ñÎ©»ÔÃ«ÊÝ¤ÎJRÆîÉðÀþ¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¡¢40Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬ÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï»ÔÆâ¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤¬°úÎ¨¤·¤Æ¤Û¤«¤Î5¿Í¤ÎÆþ½ê¼Ô¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤ÏÅÅ¼Ö¤¬¹¥¤­¤Ç¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÆþ½ê¼Ô¤ÈÆ§ÀÚ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÙÊóµ¡¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¸å¤â¤½¤Î¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÆþ½ê¼Ô¤ÏÆ§ÀÚ¤Î³°¤Ë½Ð¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¤¤¤­¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£