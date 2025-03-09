¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÐÇËÁíÍý¡Ö²æ¤¬¿È¤òÌÇ¤·¤ÆÁíÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡× ¼«Ì±ÅÞÂç²ñ¡Ö12Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡ÈÀ¯¼£·èÀï¡É¤ÎÇ¯¡×2025Ç¯±¿Æ°Êý¿Ë°Æ¤òºÎÂò
¼«Ì±ÅÞ¤Ï9Æü¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÅÞÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï²Æ¤ÎÅìµþÅÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤È»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö²æ¤¬¿È¤òÌÇ¤·¤ÆÁíÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢·ëÂ«¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö»ä¤âÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢ÅÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¡¢»²µÄ±¡Áªµó¡¢É¬¤º¾¡¤ÁÂ³¤¯¤Ù¤¯¡¢²æ¤¬¿È¤òÌÇ¤·¤ÆÁíÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Ï9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÅÞÂç²ñ¤ò³«¤¡¢¡ÖÎ©ÅÞ70Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÅÞºÆÀ¸¤Ø¤Î·è°Õ»²±¡Áª¤Ë¾¡Íø¤·¡¢À®²Ì¤Ç±þ¤¨¤ë¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿2025Ç¯ÅÞ±¿Æ°Êý¿Ë°Æ¤òºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Æ°Êý¿Ë°Æ¤Ç¤Ï¡ÖËÜÇ¯¤Ï12Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤È¤Ê¤ë»²µÄ±¡Áªµó¤ÈÅìµþÅÔµÄ²ñÁªµó¤¬Æ±Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡ØÀ¯¼£·èÀï¡Ù¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö²æ¤¬¿È¤òÌÇ¤·¤ÆÁíÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢·ëÂ«¤È¹ÔÆ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£