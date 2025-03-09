ÀÇÍý»Î¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê·ÀÌó½ñ¤âºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è!?¡Ä45ºÐÄ¹ÃË¤Ë5Ç¯´Ö¡ÖÇ¯110Ëü±ß¡×¤òÂ£Í¿¤·¤¿82ºÐÊì¡ÒÂ£Í¿·ÀÌó½ñ¡Ó¤òºîÀ®¤â¡¢Èó²ÝÀÇ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±¡ÚÀÇÍý»Î¤Î½õ¸À¡Û
ÁêÂ³ÀÇ¤Ï°ä»ºÁí³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÀÇÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÀÇÎ¨¤ÏºÇÂç55¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÁêÂ³ºâ»º¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¹ñ¤ËÇ¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê»ö¼Â¤Ë¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢À¸Á°Â£Í¿¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÀÇ¶âÂÐºö¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Àµ¤·¤¯ÂÐºö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¶ìÏ«¤¬¿å¤ÎË¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡ÖÀ¸Á°Â£Í¿¡×¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀÇÍý»Î¡¿CFP¤ÎµÜÏ©¹¬¿Í»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÇÌ³Ä´ºº´±¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¡É¤ËÊòÁ³
¡½¡½»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤òÇ¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
2Ç¯Á°¤ËÉ×¤ò¼º¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº´±¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÊ¹¤¤¤ÆÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÀÇÍý»Î¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡ÉÂ£Í¿·ÀÌó½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¤¬¡Ä
¸½ºß82ºÐ¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢45ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¤È¤Î2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£É×¤ÏÌó2Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èá¤·¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â½ù¡¹¤ËÆü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢A¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ËÀÇÌ³½ð¤«¤é¡ÖÀÇÌ³Ä´ºº¤Ë»Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óºâ»º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¤¦¤Á¤Ë¡©¡×
ÆÃ¤Ë»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿A¤µ¤ó¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢½Â¤ëÍýÍ³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÁÇÄ¾¤ËÎ»¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÄ´ººÅöÆü¡£A¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤È¤È¤â¤ËÀÇÌ³Ä´ºº´±¤ò¼«Âð¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤¬¿Ê¤à¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ä´ºº´±¤«¤é¡ÖÂ£Í¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº´±¡ÖËèÇ¯12·î1Æü¤Ë110Ëü±ß¤º¤Ä¡¢À¸Á°Â£Í¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡©¡×
A¤µ¤ó¡Ö¤¨¤¨¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂ©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£É×¤È½ª³è¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤ÇÀ¸Á°Â£Í¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢5Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡Â£Í¿¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÀÇÍý»Î¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤¤Á¤ó¤È¾Úµò¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤â·ÀÌó½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤ª¤êºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¸«¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Ä´ºº´±¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¼¤ÒÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
A¤µ¤ó¤¬Ä´ºº´±¤ËÂ£Í¿·ÀÌó½ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Ä´ºº´±¤Ï¸±¤·¤¤´é¤ÇA¤µ¤ó¤Ë¤³¤¦¹ð¤²¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº´±¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¤Ê¤ë¤Û¤É¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
A¤µ¤ó¡Ö¤¨¤Ã!?¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ÀÌó½ñ¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è!?¡¡110Ëü±ß°ÊÆâ¤Ê¤é¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÀÇÍý»Î¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡ÖÂ£Í¿·ÀÌó½ñ¡×¤òºîÀ®¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢A¤µ¤ó¤¬À¸Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Â£Í¿¤Ï¡Ö550Ëü±ß¤ÎÂ£Í¿¡×¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ËÌó60Ëü±ß¤ÎÂ£Í¿ÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Èó²ÝÀÇ¤ÎÀ¸Á°Â£Í¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¡ÖÀ¸Á°Â£Í¿¡×¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±
¼Â¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ÈÉ×¤ÏÂ£Í¿¤ò·èÃÇ¤¹¤ëºÝ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÀÇÍý»Î¤«¤é¤¤Á¤ó¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖËè²ó·ÀÌó½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤À¤«¤é1Ëç¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤Ç·ÀÌó½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
A¤«¤éÂ©»ÒC¤Ø¡¢ËèÇ¯110Ëü±ß¤ò5Ç¯´Ö¡¢·×550Ëü±ß¤òÂ£Í¿¤¹¤ë¡£
¤³¤Î½ñ¤Êý¤Î¾ì¹ç¡¢Â£Í¿·ÀÌó½ñ¤ÎºîÀ®»þÅÀ¤Ç¿Æ¤Ï»Ò¤Ë¡ÖÄê´ü¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¡Ê5Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êËèÇ¯110Ëü±ß¤º¤ÄµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¸¢Íø¡Ë¡×¤òÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ550Ëü±ß¤ÎÂ£Í¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢Â£Í¿ÀÇ¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢°ä»ºÁí³Û¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ìÀÇÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âÀÇÎ¨¤Ï¤Ê¤ó¤È55¡ó¤Ç¤¹¡£°ä»º¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºâ»º¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀÇ¶â¤È¤·¤ÆÇ¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢Ê¿À®25Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ê´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÖÀ¸Á°Â£Í¿¡×¤Ç¤¹¡£
À¸Á°Â£Í¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤½¤Î¾Úµò¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¡¢Â£Í¿·ÀÌó½ñ¤ÎºîÀ®¤ò´«¤á¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡ÖÂ£Í¿·ÀÌó½ñ¡×¤ÎºîÀ®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤ÎÎã¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1¡¥¡Ö¸½¶â110Ëü±ß¤òÂ£Í¿¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ÀÌó½ñ¤ò¡¢5Ç¯´ÖËèÇ¯ºîÀ®¤·¤ÆÂ£Í¿¤¹¤ë
2¡¥¡Ö¸½¶â110Ëü±ß¤ò5Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂ£Í¿¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ÀÌó½ñ¤òºÇ½é¤ËºîÀ®¤·¡¢¤½¤Î¸å5Ç¯´ÖÂ£Í¿¤¹¤ë
¾åµ¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡Ö·×550Ëü±ß¤¬Â£Í¿¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¤Î¤è¤¦¤ËËèÇ¯Â£Í¿¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¡ÖÏ¢Ç¯Â£Í¿¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢1Ç¯¤´¤È¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤Î·×»»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËèÇ¯110Ëü±ß¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤ò»È¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¢¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÄê´üÂ£Í¿¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÂ£Í¿¤¬Ç¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÊ£¿ô²ó¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ÀÌó½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿Ç¯¤Ë550Ëü±ß¤òÂ£Í¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¡ÖÇ¯´Ö110Ëü±ß¤ÎÂ£Í¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö·×550Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤ÎÂ£Í¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢À¸Á°Â£Í¿¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡ÖÂ£Í¿¤ÎÅÔÅÙ¡×·ÀÌó½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸¤¤¿Í¤¬¡È¤¢¤¨¤ÆÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤ë¡É¥ï¥±
¤Þ¤¿¡¢Â£Í¿³Û¤âËèÇ¯110Ëü±ß¤È¸ÇÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤È¤¤Îºâ»º¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤¢¤¨¤ÆÊÑÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Â£Í¿ÀÇ¤ÎºÇ¹âÀÇÎ¨¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤ÈÆ±¤¸55¡ó¤È¹â³Û¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢´ðÁÃ¹µ½ü110Ëü±ß¤ò½ü¤¤¤¿²ÝÀÇ²Á³Ê¤¬200Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤ÎÂ£Í¿ÀÇÎ¨¤Ï10¡ó¤È¡¢¤«¤Ê¤êÄã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£310Ëü±ß¤ÎÂ£Í¿¤Î¾ì¹ç
310Ëü±ß¡Ý´ðÁÃ¹µ½ü110Ëü±ß¡á200Ëü±ß¡ß10¡ó¡áÂ£Í¿ÀÇ³Û20Ëü±ß
¢£200Ëü±ß¤ÎÂ£Í¿¤Î¾ì¹ç
200Ëü±ß¡Ý´ðÁÃ¹µ½ü110Ëü±ß¡á90Ëü±ß¡ß10¡ó¡áÂ£Í¿ÀÇ³Û9Ëü±ß
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢110Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â²ÝÀÇ²Á³Ê¤¬200Ëü±ß°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈæ³ÓÅªÄã¤¤Â£Í¿ÀÇ³Û¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤«¤é¡¢Èó²ÝÀÇÏÈ¤Î110Ëü±ß¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤º¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À¸Á°Â£Í¿¤Î¡È¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¡É¤ËÍ×Ãí°Õ
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿A¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·ÀÌó½ñ¤Þ¤ÇºîÀ®¤·¤ÆËüÁ´¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤¬¿å¤ÎË¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï1ÅÙ¤ä2ÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¸Á°Â£Í¿¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ï¡¢ÀìÌç²ÈÅù¤ËÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¸å¤ËÆÈ¼«¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÈò¤±¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯ÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
µÜÏ© ¹¬¿Í
µÜÏ©¹¬¿ÍÀÇÍý»Î»öÌ³½ê
ÀÇÍý»Î¡¿CFP