アニメ『トムとジェリー』のキャラが笑顔で大好物を抱きしめているミニフィギュア「むぎゅっと!トムとジェリー」が2025年3月中〜下旬に全国の玩具店や量販店のカプセルトイ売場に登場する。『トムとジェリー』は、1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの二人組が短編作品として世に送り出して以来、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けているアニメーションシリーズ。2025年には誕生から85周年を迎える。ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気だ。

「むぎゅっと!」は、タカラトミーアーツが「ガチャ」ブランドで展開する、キャラクターたちがそれぞれの好きなものを大切に抱いている様子を豊かな表情とともに表現したカプセルトイフィギュア。今回が第2弾となる、まだ始まったばかりのシリーズだ。「むぎゅっと!トムとジェリー」は、トムとジェリー、そしてその仲間たちが、自分の大好物を満面の笑顔で抱きしめているミニフィギュア。デフォルメ頭身であるのと、抱きしめてるチーズなどが大きいので、ボリュームのある造形になっている。ラインナップは、トム×お肉、ジェリー×チーズ、タフィー×チーズ、タイク×ほねの全4種。各全高約4.8センチ(種類により異なる)。現在何度目かのカプセルトイブーム。男児・男性マニア中心であった過去のブームと異なり、今回は女性ファンや一般層にも広がっているため、ファンシーキャラのアイテムの比率が高い。そしてそれぞれの独自性を出すため、キャラのポーズやシチュエーションにテーマを設けたアイテムが各社からリリースされている。タカラトミーアーツは、隣に頭をもたれかけたうとうとポーズの「肩ズンFig.」、ジャンプポーズの「ぴょんコレフィギュア」などを展開。「むぎゅっと!」もその流れに属するシリーズだと言えるだろう。種類を集めても、単体で飾っても楽しい「むぎゅっと!トムとジェリー」。彼らの笑顔を見ていると、日々の元気をもらえるかもしれない。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co.WB SHIELD:(C) & TM WBEI.(s25)