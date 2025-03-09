Æý¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡¡¹³¤¬¤óºÞ´ü´Ö½ªÎ»¤Ç²þ¤á¤Æ»×¤¤¡ÖÉûºîÍÑ¤¬¡Ä¡×¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤â¡Ö»ä¤Ê¤ê¤Ë¡×
¡¡ºòÇ¯8·î¤ËÆý¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ®ÉÂÃæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê52¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ12²ó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸½ºß¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Î¼£ÎÅ¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¹³¤¬¤óºÞ´ü´Ö¤¬½ªÎ»Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤¹¤È¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿»ö¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¡£
¡¡¡ÖÅÓÃæÃ¦Íî¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£¤º¡¼¤Ã¤È¥¥Á¥ó¤È¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¤¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¸åÈ¾10²óÌÜ¤òÅêÍ¿¤¹¤ëºÝ¤Ë¼êÂ¤Îáã¤ì¤ä¡¢¸ÆµÛ¤¬¶ì¤·¤¯¤Ã¤Æ¼¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤È2²ó¡£¡£¡£¤½¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Ï¡©¤Ç¤â¡¢¿ÈÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤â¤¦ÌµÍý¡ª¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎºÇ¸å¤Î2²ó¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤«¤é¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¤½¤Î2²ó¤¬Âç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¼¤È¡£¡£¿ÈÂÎ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤«¤ËÎã¤¨¤¿¤ê¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬É¬¿Ü¤Ç¡¢¡¢¡¢¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ðáçÆâ²Ê¤ÎYÀèÀ¸¤â·è¤·¤Æ»ä¤ò´Å¤ä¤«¤¹»ö¤Ê¤¯¾å¼ê¤¯Í¶Æ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ä¤Ï¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½ÐÍè¤Æ¡£¼£ÎÅ¤Ï¡¢»³ÅÐ¤ê¤ÈËÜÅö¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡ÉÂ±¡¤âÀèÀ¸Êý¤È¤âËÜÅö¤ËÁêÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÉûºîÍÑ¤¬¾¯¤·¤Ç¤â²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¡¼¤È¡£¹³¤¬¤óºÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉûºîÍÑ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¥ï¥¤Î¥ê¥ó¥ÑÀáÀÚ½ü¤â¤¢¤ê¡¢¿§¡¹½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎÁ´¿È¤ÎÉâ¼ð¤ß¡£ÂÎ½ÅÁý²Ã¡¡Ì£³Ð¾ã³²¡¡¼êÂ¤ÎÀè¤Îáã¤ì¡¡ÍñÁãµ¡Ç½Äã²¼¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤Ï¿§¡¹ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¼£¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥â¥Î¡¡¤â¤¦¡¢¼£¤é¤Ê¤¤¥â¥ÎÎ¾Êý¤¢¤ë¤Ê¡¼¤È¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍè½µ¤«¤é¥Û¥ë¥â¥óºÞ¤Î°û¤ßÌô¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡£¤³¤ÎÌô¤ÏÄ¹Ç¯°û¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ»þ´Ö¡¢¼ïÎà³§Ãæ¿È¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¤¤Þ¤¹¡£³§¥¹¥¿¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤â°ã¤¦¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¹â³Û°åÎÅÈñÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤Ê¤ê¤Ë»×¤¦»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤¬¤ó¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤ÏÎäÀÅ¤Ë¿§¡¹»×¤¦»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉ¸½à¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î¤ï¤¿¤·¡£°åÎÅ¸½¾ì¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë»ä¡¡¼£ÎÅ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌôºÞ¡¢¸¡ººµ¡´ï¡¢Æ¯¤¯°å»ÕÃÄ¡¢¸¡ººµ»»Õ¡¢³°²Ê¤Î¼ê½Ñ¤Ç»È¤ï¤ì¤¿µ¡³£¡¢Ëã¿ì¡¢ÄË¤ß»ß¤á¡¡¤¢¤é¤æ¤ë¥â¥Î¤¬¡¢ºÇÀèÃ¼¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÆüÁ°¡¢¹â³Û°åÎÅÈñ¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ï¸«Á÷¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡£»ä¤Ê¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¤â¤¦¾¯¤·¥¥Á¥ó¤ÈÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤ªÏÃ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤Ö¤È¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö¹â³Û°åÎÅÈñÀ©ÅÙ¡×¡ÖÆý¤¬¤ó¼£ÎÅ¡×¡ÖÆüËÜ¤È¸À¤¦¹ñ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÌô¹â¤¤¤ó¤À¡×¡Ö¸¦µæÈñ¡×¡Ö¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖÉ¸½à¼£ÎÅ¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£