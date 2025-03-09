ÅçºêÏÂ²Î»Ò¡¡¡Ö´ïÍÑ¤è¤Í¡¢Â¿ºÍ¤À¤·¤Í¡£²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅçºêÏÂ²Î»Ò¡Ê52¡Ë¤¬8Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ëTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Î·Ý¿Í¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤Î¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ã¼Ô¤ËÂç¿Íµ¤¤Î°ìµ¤¤Î¤¢¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¡×¤È¾Ò²ð¡£ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤Ï¡Ö´ïÍÑ¤è¤Í¡¢Â¿ºÍ¤À¤·¤Í¡£²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¾Þ»¿¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°Û¼Á¤À¤è¤Í¡£²Î¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£Âç¼ê¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥é¥é¥ó¥É¡×¤Î2¿Í¡£ºòÇ¯3ÅÔ»Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ÏÂ¨´°Çä¡£YouTube¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï100Ëü¿ÍÄ¶¤Îº£ºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡£21Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ö¥ì¥â¥ó¥¸¥ã¥à¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥µ¡¼¥ä¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¡¢Éû¼ÒÄ¹¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ç¡¢¥Ë¥·¥À¤Ï¼Ò°÷¡£¥µ¡¼¥ä¤Ï·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤¬¡Ö·ëÀ®¤·¤Æ²¿Ç¯¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥µ¡¼¥ä¤Ï¡Ö11Ç¯ÌÜ¤Ë¡£¤â¤¦Âç³Ø1Ç¯À¸¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£²ÃÆ£¤¬¡Ö¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥µ¡¼¥ä¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥Ë¥·¥À·¯¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤Ê¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¡¼¥ä¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ë¥·¥À¤«¤é²¿¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ïº£¤Þ¤Ç1ÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£