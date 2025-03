特撮ドラマ『仮面ライダーガヴ』で敵役、グロッタ・ストマックを演じる千歳まちさんが9日、ボイスドラマ風コンテンツ『グロッタのバレンタイン2 ホワイトデーお返し大作戦』を東映特撮ファンクラブ(TTFC)で配信を開始した。 千歳まちさんは、女優、モデル、脚本家として活躍するマルチタレントで、本作でもその多彩な才能を発揮している。 TTFCは、テレビ朝日系で毎週日曜午前9時から放送中の『仮面ライダーガヴ』

