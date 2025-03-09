¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ê¤¼·Ý¿Í¤À¤±ÌäÂê¤Ë¡©°Õ³°¤Ê¡È¥Ï¥Þ¤ëÇØ·Ê¡É¤ò´Ø·¸¼Ô¤¬Ë½Ïª
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤¬µÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç·Ý¿Í¤Ð¤«¤ê¤¬ÌäÂê¤Ë
2·î19Æü¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ÎüâÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤Î¼«½Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µÈËÜ¶½¶È¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¥À¥¤¥¿¥¯¤ÎµÈËÜÂç¤È9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¤Î¤Ê¤«¤à¤é¡ú¤·¤å¤ó¤¬Ç¤°Õ¤Ç·Ù»ëÄ£¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âçº®Íð¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥¿¥ó¤Ï¡¢4¿Í¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¼¡¡¹¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤¬ßÕ¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢³èÆ°¼«½Í¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·Ý¿Í¤Ð¤«¤ê¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¼ÂºÝ¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¸½Ìò¤ÎÊüÁ÷ºî²È¤¬Æ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤ËËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢¡·Ý¿Í¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤ä¤ëÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶
·ÝÇ½³¦¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤â¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤ÏÂ¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢½µ´©»ï¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï·Ý¿Í¤Ð¤«¤ê¡£¤Ê¤¼¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ý¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂ¿¤¤¤Î¤«¡©
Â¾¤Î¿¦¼ï¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶¤Ë·Ý¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬Í×°ø¤À¤í¤¦¤ÈÊüÁ÷ºî²È¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖµÈËÜ·Ý¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ë·à¾ì¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤¬¤Ò¤í¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·à¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢³Ú²°¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ñÏÃ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤Æü¤â¤¢¤ê¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ä½÷¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¾ðÊó¤â½Ð²ó¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â¾¤Î»öÌ³½ê¤Î·Ý¿Í¤â±Ä¶È¤ä¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÇÃÏÊý¤Ø¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ÜÆ°¤ä¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ï¤«¤Ê¤êÄ¹¤¯¤Æ¡¢²¿¤Ç²Ë¤Ä¤Ö¤·¤ò¤¹¤ë¤«³§¤¬Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¸ø±Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬¿ôÇ¯Á°¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ý¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÃç¤ÎÎÉ¤¤·Ý¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¢¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌµÎÁÈÇ¤ÎCMÊüÁ÷¤ä´Ø·¸»Å»ö¤ÇÇ§ÃÎ³ÈÂç
¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Ç¤â¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ê·Ý¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÌäÂê¤À¤í¤¦¤È¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¼ò¡¢½÷¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬º£¤Ç¤â·Ý¿Í¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³Ú²°¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¸ò´¹¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÏÃÂê¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥¿¥¯¤ÎµÈËÜÂç¤µ¤ó¤â¡¢·Ý¿Í³¦¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸ø±Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Î¾ðÊó¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë2022Ç¯¤³¤í¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¡ØÌµÎÁÈÇ¡ÙCM¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î´Ø·¸»Å»ö¤¬·Ý¿Í¤Ë¤â¿¶¤é¤ì¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¢¤Ï¡¢¡ÈËÜÅö¤Ë°ãË¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â´Þ¤á¡¢³Ú²°¤Ç¤ÏÎÉ¤¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ÇÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¤Ï¤Þ¤À¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢ÏÃ¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ã¼ê·Ý¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡»öÌ³½êÊ¹¤¼è¤ê¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯·Ý¿Í¤â
¾ðÊó¤¬¹¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°ìÉô¤ÎÂçÊª·Ý¿Í¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤ä¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¡¢¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¹ëÍ·¤¹¤ë¤Î¤¬¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤È¹Í¤¨¤ë·Ý¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢³Ú²°¤Ç¥«¥¸¥Î¤Ë¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¿ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¼ã¼ê¤«¤éÂº·É¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ·ø·Ý¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿É÷Ä¬¤ÎÃæ¤Ç¥«¥¸¥Î¤¬¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ý¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸½ºß¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í°Ê³°¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÊó¤¸¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ï³ÈÂç¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¼«½Í¥É¥ß¥Î¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤ÈÊüÁ÷ºî²È¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤â¡¢2023Ç¯º¢¤Ë¤È¤¢¤ë·Ý¿Í¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò°·¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤é³¤³°¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤âÊá¤Þ¤ë¤È¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢µÈËÜ¤ä¥¿¥¤¥¿¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÌ³½ê¤¬Ê¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤Ï·ë¹½¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÆ°¤¯¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤À·Ý¿Í¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤Ï¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¿Íµ¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤â´¬¤¹þ¤à·Á¤Ç¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éµÞÂ®¤ËÁûÆ°¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¡£¿ôÇ¯¸å¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤òÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¾Ð¤¨¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ãÊ¸¡¿¤æ¤ë¤Þ¾®ÎÓ¡ä
¡Ú¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ¡Û
Ë¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£Âà¼Ò¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò¼¹É®
¢¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç·Ý¿Í¤Ð¤«¤ê¤¬ÌäÂê¤Ë
2·î19Æü¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ÎüâÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤Î¼«½Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µÈËÜ¶½¶È¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¥À¥¤¥¿¥¯¤ÎµÈËÜÂç¤È9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¤Î¤Ê¤«¤à¤é¡ú¤·¤å¤ó¤¬Ç¤°Õ¤Ç·Ù»ëÄ£¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âçº®Íð¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·Ý¿Í¤Ð¤«¤ê¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¼ÂºÝ¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¸½Ìò¤ÎÊüÁ÷ºî²È¤¬Æ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤ËËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢¡·Ý¿Í¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤ä¤ëÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶
·ÝÇ½³¦¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤â¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤ÏÂ¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢½µ´©»ï¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï·Ý¿Í¤Ð¤«¤ê¡£¤Ê¤¼¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ý¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂ¿¤¤¤Î¤«¡©
Â¾¤Î¿¦¼ï¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶¤Ë·Ý¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬Í×°ø¤À¤í¤¦¤ÈÊüÁ÷ºî²È¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖµÈËÜ·Ý¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ë·à¾ì¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤¬¤Ò¤í¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·à¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢³Ú²°¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ñÏÃ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤Æü¤â¤¢¤ê¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ä½÷¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¾ðÊó¤â½Ð²ó¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â¾¤Î»öÌ³½ê¤Î·Ý¿Í¤â±Ä¶È¤ä¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÇÃÏÊý¤Ø¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ÜÆ°¤ä¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ï¤«¤Ê¤êÄ¹¤¯¤Æ¡¢²¿¤Ç²Ë¤Ä¤Ö¤·¤ò¤¹¤ë¤«³§¤¬Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¸ø±Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬¿ôÇ¯Á°¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ý¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÃç¤ÎÎÉ¤¤·Ý¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¢¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌµÎÁÈÇ¤ÎCMÊüÁ÷¤ä´Ø·¸»Å»ö¤ÇÇ§ÃÎ³ÈÂç
¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Ç¤â¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ê·Ý¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÌäÂê¤À¤í¤¦¤È¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¼ò¡¢½÷¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬º£¤Ç¤â·Ý¿Í¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³Ú²°¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¸ò´¹¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÏÃÂê¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥¿¥¯¤ÎµÈËÜÂç¤µ¤ó¤â¡¢·Ý¿Í³¦¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸ø±Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Î¾ðÊó¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë2022Ç¯¤³¤í¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¡ØÌµÎÁÈÇ¡ÙCM¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î´Ø·¸»Å»ö¤¬·Ý¿Í¤Ë¤â¿¶¤é¤ì¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¢¤Ï¡¢¡ÈËÜÅö¤Ë°ãË¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â´Þ¤á¡¢³Ú²°¤Ç¤ÏÎÉ¤¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ÇÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¤Ï¤Þ¤À¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢ÏÃ¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ã¼ê·Ý¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡»öÌ³½êÊ¹¤¼è¤ê¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯·Ý¿Í¤â
¾ðÊó¤¬¹¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°ìÉô¤ÎÂçÊª·Ý¿Í¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤ä¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¡¢¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¹ëÍ·¤¹¤ë¤Î¤¬¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤È¹Í¤¨¤ë·Ý¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢³Ú²°¤Ç¥«¥¸¥Î¤Ë¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¿ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¼ã¼ê¤«¤éÂº·É¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ·ø·Ý¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿É÷Ä¬¤ÎÃæ¤Ç¥«¥¸¥Î¤¬¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ý¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸½ºß¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í°Ê³°¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÊó¤¸¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ï³ÈÂç¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¼«½Í¥É¥ß¥Î¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤ÈÊüÁ÷ºî²È¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤â¡¢2023Ç¯º¢¤Ë¤È¤¢¤ë·Ý¿Í¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò°·¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤é³¤³°¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤âÊá¤Þ¤ë¤È¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢µÈËÜ¤ä¥¿¥¤¥¿¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÌ³½ê¤¬Ê¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤Ï·ë¹½¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÆ°¤¯¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤À·Ý¿Í¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤Ï¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¿Íµ¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤â´¬¤¹þ¤à·Á¤Ç¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éµÞÂ®¤ËÁûÆ°¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¡£¿ôÇ¯¸å¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤òÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¾Ð¤¨¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ãÊ¸¡¿¤æ¤ë¤Þ¾®ÎÓ¡ä
¡Ú¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ¡Û
Ë¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£Âà¼Ò¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò¼¹É®