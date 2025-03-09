¡Ú¥¹¥Î¥Ü¡Û¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡¢ÉÚÅÄ¤»¤Ê¤¬½éÂå²¦¼Ô¤Ë¡ª¸ÞÎØ¶â3¸Ä¤Î¥Û¥ï¥¤¥È»áÁÏÀß¤Î¿·Âç²ñ
¡¡¡þ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¡¥¶¡¦¥¹¥Î¡¼¥ê¡¼¥°Âè1ÀïºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯3·î8Æü¡¡ÊÆ¥³¥í¥é¥É½£¥¢¥¹¥Ú¥ó¡Ë
¡¡·×3ÅÙ¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×ÃË»Ò¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È»á¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¥×¥íÂç²ñ¤ÏºÇ½ªÆü¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï21Ç¯À¤³¦²¦¼Ô¤Î¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢½÷»Ò¤Ï22Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÉÚÅÄ¤»¤Ê¡Ê±§º´ÈþSC¡Ë¤¬À©¤·¡¢ÆüËÜÀª¤¬¥¢¥Ù¥Ã¥¯Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÏWÇÕ¼ïÌÜÊÌ3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿Ê¿ÌîÎ®²Â¡ÊINPEX¡Ë¤¬2°Ì¡¢ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢É½¾´Âæ¤òÆÈÀê¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆüËÜÀª¤Ï½÷»Ò¤Î¾®Ìî¸÷´õ¡Ê¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ë¤¬4°Ì¡¢ÃË»Ò¤Î½ÅÌî½¨°ìÏº¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¡¢»³ÅÄÎ°À»¡Ê¥Á¡¼¥àJWSC¡Ë¤Ï5°Ì¡Ê½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¸ÞÎØ¤äWÇÕ¤Ê¤É¤È°Û¤Ê¤ê¡¢1ÂÐ1¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÊý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÍÄÍ¤Ï½à·è¾¡¤ÇÊ¿ÌîÊâ¤ÈÂÐÀï¡£1ËÜÌÜ¡¢2ËÜÌÜ¤È¤â¤Ë¤ï¤º¤«¤Êº¹¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÊ¿ÌîÎ®¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤³¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÍÞ¤¨¡¢¸«»ö¤Ë½éÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥¶¡¦¥¹¥Î¡¼¥ê¡¼¥°¤Ïº£²ó¤¬½é³«ºÅ¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤Î·×4Âç²ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Þ¶âÁí³Û¤Ï160Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2²¯3700Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£