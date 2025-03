あなたは本当にトラウマのことを知っていますか?

自然に治癒することはなく、一生強い「毒性」を放ち、心身を蝕み続けるトラウマ。

杉山登志郎『トラウマ 「こころの傷」をどう癒すか』(講談社現代新書)では、発達障害と複雑性PTSDの第一人者である著者が、「心の複雑骨折」をトラウマを癒やす、安全かつ高い治療効果を持つ画期的な治療法を解説します。

本記事では、〈発達障害にはじつは「3つのグループ」があった…発達障害の「カテゴリー診断」による分類では「あぶない」と言える理由〉にひきつづき、複雑性PTSD​についてくわしくみていきます。

※本記事は杉山登志郎『トラウマ 「こころの傷」をどう癒すか』より抜粋・編集したものです。

ハーマンの『心的外傷と回復』

次に、複雑性PTSDについてミニマムな説明を試みます。ハーマンは名著『心的外傷と回復』(1992)の中で、一般的なPTSDと分けて、複雑性PTSDの診断基準を示しました。しかし、この基準は国際的診断基準で採用されることなく、ICD-11に登場するまでに長年の歳月が必要だったのです。このようなことが起きた理由は、ハーマンの著作が登場した頃のアメリカ合衆国において、フロイトの精神分析の影響がまだまだ強かったからです。

フロイトはヒステリー研究を始めた当初、性的な外傷体験がその病因に深く関係していることに気付きました。ところがその後、性的な外傷体験は事実ではなく、子どもの作り上げたファンタジーなのだという修正を行います。

フロイトが高名になるにつれ、社会的に上流の女性のヒステリー患者の治療をすることになり、自分の説が正しいとすると、それらの上流階級の女性たちは幼児期に性的な被害を受けていたことになります。そこで、フロイトは自己の説を大転換し、性的外傷体験は事実ではなく、子どもの作り上げた空想だったとしてしまうのです。今日では、修正前のフロイトの説が正しかったと考えられているのですが、ハーマンのトラウマの記載は、まさにこのフロイトの修正に正面から異議を唱えるものだったのです。

ハーマンはトラウマの代表として、男性の戦闘体験と女性の性被害体験を取り上げました。ご存じのように前者に関しては1980年のDSM-靴砲いて心的外傷後ストレス障害(PTSD)が登場し、アメリカ社会にすんなりと受け入れられました。その理由はその当時、ベトナム戦争で過酷な体験をし、アメリカに帰国後も社会に適応できないほどのトラウマ体験を抱える退役軍人が引き起こすフラッシュバックに起因するさまざまな問題に対し、向かい合う必要があったからです。

治療を行い、さらに福祉の対象とするためには診断名が必要です。あまり指摘されないことですが、国民皆保険制度を持たないアメリカ合衆国において、医療を受けるためには医療保険の対象となる必要があります。実はカテゴリー診断の最も高いニーズは、この医療保険のための診断基準であることを知っておく必要があります。

ハーマンは、歴史の中で、トラウマは忘却と発見を繰り返されてきたといみじくも記しています。ちなみに、フロイト流の精神分析的な立場からは、ボウルビィの愛着理論も受け入れがたいものでした。精神分析学者たちには、愛着理論は、親からの分離という現実だけに重きが置かれ、フロイトが提唱した「子どもの持つファンタジー」(精神分析では、子どもが性的なファンタジーを持ちそれが大きな力を持つとされる)という要素を無視しているように見えたからです。

フォナギーなど、新しい分析的な治療を心がけてきた開拓者は大変な格闘の末に、愛着理論と精神分析との新たなドッキングを模索しました。精神分析の立場の人々からは一時期、ハーマンという名前は何やら忌避される忌まわしい存在として扱われてきたことを忘れてはなりません。

複雑性PTSDとまったく同じ概念をヴァン・デア・コークが、DESNOS(Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified)などというちょっと言葉遊びのような診断名を作ったりしたのも、実は精神分析からの批判および、ハーマンへの忌避を回避するという要素が見え隠れしているのです。

テアの儀燭鉢況

子どもの地道な臨床からトラウマの臨床研究を行ってきたレノア・テアというアメリカの精神科医は、1991年に単回性のトラウマと長期反復性のトラウマでは、著しく臨床像が異なり、従って治療が異なることを指摘しました(Terr,1991)。

説明を加えます。このテアの儀拭蔽渦鸚)および況拭閉拘反復性)という分け方で見ていくと、トラウマが引き起こす病態がきわめてわかりやすいからです。

儀燭蓮一度だけの大変怖い体験です。代表例は、犯罪被害、交通事故などの大変に怖い出来事です。震災の場合は、特に大震災になると、その後に連続していろいろなことが起きるので、必ずしも単回性とは言えないところがありますが、儀燭亡泙泙譴討い泙后

トラウマとなるような死の怖い体験をするとからだが戦闘モードになって、興奮、過覚醒、不眠が生じてきます。これは、からだのさまざまな器官がコルチゾールホルモンの大放出によって戦闘モードに切り替わることによって生じてきます。

この状態は、日常生活が徐々に戻り、それに伴って安心が戻り、緊張が低下するようになると眠れるようになってきますが、些細な引き金でからだに警戒警報が生じ、わっと戦闘モードに戻ることがしばらくの間は起きてきます(フラッシュバック)。このフラッシュバック反応は先にも記したように大変に辛いので、思い起こさせるものを避ける行動が生じてきます(回避)。2ヵ月以上経っても安心が戻らず、過覚醒、フラッシュバック、回避の3症状が続くものが心的外傷後ストレス障害 (PTSD)と診断されます。

一方、況燭歪糠にわたって繰り返される怖い体験で、長期の戦闘体験や強制収容所の体験も含まれますが、代表はなんといっても子ども虐待と、長年のDV(ドメスティック・バイオレンス)の被害です。

長年にわたって怖い体験を受け続けると安心が失われ、フラッシュバックがいつでもどこでも起きる状態が生じるようになります。先に述べたように、「どこでもドア状態」が生じてきます。

からだに長期間にわたる戦闘モードが続き、過覚醒状態が続くと、感情の調整機能が壊れ、結果的に激しい気分の上下が生じるようになってきます。そして、このような体験を強いられている自己への無力感、無価値感が生じ、当然ながら他者への信頼関係が壊れてきます。これが複雑性PTSDです。

図表3-4にICD-11の複雑性PTSDの診断基準を掲げますが、要はPTSDの3症状に、気分変動、自己無価値感、他者への不信の3症状が加えられた「3プラス3」の症状が生じた状態です。

*

