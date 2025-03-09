»ÙÇÛ²¼¤â¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¼«Í³·ÀÌó¡Äµð¿Í20ºÐ¤Î¡È²¼Ñî¾å¡É¡¡¿·ÂÇË¡¤ÇÌÜ»Ø¤¹ºÆµ¯¡ÖÁá¤¯»ÙÇÛ²¼¤Ë¡×
µð¿Í-ºå¿À¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¿·µå¾ì¡Ö³«¶ÈµÇ°»î¹ç¡×¤Çµð¿Í¡¦ÃæÅÄ¤¬°ìÈ¯
¡¡¿·µå¾ì1¹æ¤Ï20ºÐ¤Î°éÀ®Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Èºå¿À¤Î2·³¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¸ß¤¤¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¿·µå¾ì¡Ö³«¶ÈµÇ°»î¹ç¡×¤¬8Æü¡¢ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢µð¿Í¤¬9-1¤Ç²÷¾¡¡£8²ó¤Ë¤ÏÃæÅÄÊâÌ´ÆâÌî¼ê¤¬º¸±Û¤¨3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à3»î¹çÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤ËËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥É¤ò5ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿8²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£ÃæÅÄ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2-0¤«¤é¤Î148¥¥í¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¡¢º¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤ó¤À¡£1¡¢2Æü¤Îµð¿Í-¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤ÏÎ¾·³¥¢¡¼¥Á¤Ê¤·¡£¿·µå¾ì¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¾þ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿3Ç¯ÌÜ¤Î¼ãÉð¼Ô¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿
¡¡2022Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¹â¤¤¼éÈ÷ÎÏ¤ò´Þ¤á¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¡¢3·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï1·³¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤º¡£2·³¤Ç¤â91»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.191¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢15ÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤Ø¤ÈµÕÌá¤ê¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÃ»´ü´Ö¤ÇÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬·ã¤·¤¤À¸³è¤«¤éÁá¤¯Ã¦µÑ¤·¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡²ÝÂê¤ÎÂÇ·âÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ø¡¢ºò½©¤«¤éÌðÌî¸¬¼¡2·³ÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«Ä¾¤·¡£¡ÖµÕÊý¸þ¤Ø¤â¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ÎÆþ¤ìÊý¡¢³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÃÙ¤ì¤Æ¤â¡¢ÌÌ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¶¯¤¤ÂÇµå¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±¦¼ê¤Ç²¡¤·¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡È¿·ÂÇË¡¡É¤Ë¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇ¼ÔÍÍø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÄ¾µå·Ï¤òÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿°ìÈ¯¡£µÕÊý¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤è¤êÍß¤·¤¤¤Î¤Ï·ë²Ì¤À¡£¡Ö¤½¤í¤½¤í¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄ´À°¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢²¿¤È¤«¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ1Æü¤âÁá¤¯»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¸ò¤¸¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤â¤½¤³¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡µð¿Í¤Î¿·µå¾ì³«¾ì¤Ï40Ç¯¤Ö¤ê¡£¿Í¹©¼Ç¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÈÆ±¥µ¥¤¥º¤ÇÎ¾Íã100¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ãæ·ø122¥á¡¼¥È¥ë¡¢º¸Ãæ´Ö¤È±¦Ãæ´Ö¤Ï110¥á¡¼¥È¥ë¡£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¹â¤µ4¥á¡¼¥È¥ë24¥»¥ó¥Á¤âÆ±¤¸¹â¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÅÄ¤Î°ì·â¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤âºô±Û¤¨¤È¤Ê¤ëÅö¤¿¤ê¡£ºÆ¤Ó¤Î¡È²¼Ñî¾å¡É¤ØÂç¤¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë