Àü¤¯¤À¤±¤ÇÂ¨¥¢¥«È´¤±¡ª¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û40¡¦50Âå¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã♡¡Ö¹â¸«¤¨¥¸ー¥ó¥º¡×
½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¸ー¥ó¥º¤ò¿·Ä´¤·¤¿¤¤40¡¦50Âå¤Ø¡£º£²ó¤Ï¡¢Àü¤¯¤À¤±¤ÇÂ¨¥¢¥«È´¤±¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤È±½¤Î¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤Î¡Ö¹â¸«¤¨¥¸ー¥ó¥º¡×¤ËÃíÌÜ¡ª ÌîÊë¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤º¡¢ÉÊ¤è¤¯Àü¤±¤½¤¦¤Ê¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò2ËÜ¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢º£µ¨¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢½Õ¤Î¥¸ー¥ó¥º¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¿Íµ¤¥³¥é¥Ü¥¸ー¥ó¥º
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥¹¥È¥ìー¥È¥¸ー¥ó¥º¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä¤ÎÅÙ¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤È¡ÚJW Anderson¡Ê¥¸¥§¥¤¥À¥Ö¥ê¥åー ¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡Ë¡Û¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥¸ー¥ó¥º¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥¹¥È¥ìー¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤äÀäÌ¯¤Ê²Ã¹©´¶¤Ç¹â¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥³¥Ã¥È¥ó100%¥Ç¥Ë¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãå¿´ÃÏ¤â²÷Å¬¤½¤¦¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬Â¨¹ØÆþ¤ò·è¤á¤¿1ËÜ¡ª
¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿@pearl3028¤µ¤ó¤â¡¢¡ÖµÓ¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¸«¤¨¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÂ¨¹ØÆþ¡×¤ÈÀä»¿¡ª ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥µ¥Þ¸«¤¨¤·¤½¤¦¤ÊÈþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬ÁÀ¤¨¤ë¹â¸«¤¨¥¸ー¥ó¥º¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¤æ¤Ã¤¿¤êÃå¤é¤ì¤ë¥É¥ìー¥×¥Õ¥ì¥¢¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥É¥ìー¥×¥ï¥¤¥É¥Õ¥ì¥¢¥¸ー¥ó¥º¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤æ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¸ー¥ó¥º¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤Ò¤¶²¼¤«¤é¥ï¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇµÓÄ¹¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¸ー¥ó¥º¥³ー¥Ç¤¬ÌÜ»Ø¤»¤½¤¦¤Ê1ËÜ¤Ë¡£¥³¥Ã¥È¥ó¤È¥ê¥è¥»¥ë¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ë¤è¤ë¥É¥ìー¥×´¶¤â¡¢¥¥ì¥¤¸«¤¨¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¥ê¥é¥¯¥·ー¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¥¸ー¥ó¥º¤Ï¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÂç¿Í¤Î¥¢¥«È´¤±¥³ー¥Ç¤¬³ð¤¦¤«¤â¡£
¥¸ー¥ó¥º¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤â¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÀü¤¿´ÃÏ
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î@pearl3028¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É½À¤é¤«¤¯¤Æ¥Ç¥Ë¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ú¤ä¤«¤µ¡×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¥Ç¥Ë¥àÁÇºàÆÃÍ¤Î¹Å¤µ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¡¢¤³¤Î¥¸ー¥ó¥º¤Ê¤é¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ËÀü¤±¤ë¤«¤â¡£¾åÉÊ¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤â¹¥ÁêÀ¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤á¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢@pearl3028ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§Mayu.M