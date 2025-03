She is HOT!!!!!!

アメリカ人と喋るといつも、彼らと我々日本人とでは「イケメン」「美女」の感覚が違うのでは……と、感じてしまう。そのような違和感を持ったきっかけは、1987年のこと。マドンナとマイケル・ジャクソンが東京公演を行ったその年の秋に、筆者はアメリカに引っ越したのだ。

【写真】今頃は世界的大スターだった? 筆者が引退を惜しむ「江角マキコ」の姿

学校や近所付き合いのなかで、アーティストについて喋ることも多かった。マドンナとMJの人気は当地でも当然凄まじかったが、その一方で戸惑いもあった。少なくとも、筆者がアメリカで暮らした80年代後半から90年代前半にかけて、日本で人気のあった海外アーティストが、アメリカの若者の間ではさほど評価されていないように感じられたのだ。

日米間でここまで差があるとは

「好きなアーティストは?」と聞かれて「オリビア・ニュートン・ジョン」と答えると鼻で笑われ、「〜〜の方がクールだぜ」と言うのである。こういった経験を基に、日米の「いい男・いい女」感の違いについて考えてみようと思う。

まず気がついたのは、日本で人気のある欧米系アーティストは「かわいい」「ハンサム」なことが多かったこと。一方、アメリカでは人気のあるアーティストについて女性に対する表現は「She’s so sexy!」「She is badd, man!(彼女ヤベーよ! ※man!は興奮した時の語尾のようなもの)」「She is HOT!!!!!!」となり、男性に対してはこの3つに加え、「He is so muscular(彼は強そうないい体をしている)」などとなる。

トム・クルーズよりメル・ギブソン

それを確信したのが、同級生にオードリー・ヘップバーンの人気について聞いた時のことだ。「誰それ?」と言われた。最初は私をからかっているのかと思ったが、本気で知らないという。80年代どころか現在でも、日本では「ティファニーで朝食を」「ローマの休日」で絶大なる人気を誇る女優である。とはいえ、彼女は華奢で可憐でついつい守ってあげたくなるかわいいタイプの女性であり、決して「セクシー」「HOT」の分類には入らない。

じゃあどの女優がイケてるんだよ? と聞いたらミシェル・ファイファーだという。あとはCher(日本では「シェール」)だ、とも言う。イケてる俳優が誰かと聞けばマイケル・キートンだと言う。ちょっと待てよ、マイケル・J・フォックスとトム・クルーズが日本では人気なんだぜ、と言うと顔の前でノーノーと指を振り、メル・ギブソンとブルース・ウィリスとリチャード・ギアとチャーリー・シーンの名前を挙げるのである。

これはアーティストでも同様で、日本で人気があったジョン・ボン・ジョビ、ボーイ・ジョージ、デュラン・デュラン、リチャード・マークスよりもU2のボノ、ブルース・スプリングティーン、ロッド・スチュワート、デビッド・リー・ロスの方がイケてる、と評されていた。1987年に発売されたKISSの「Crazy Nights」というアルバムの裏カバーにはメンバー4人の写真が載っているが、ボーカルのポール・スタンレーは上半身裸ですさまじい量の胸毛である。彼はMVでも胸毛を強調するファッションをしている。これが「素敵!」なのだとか。

男は強くデカく、女はセクシー

女性アーティストについては日本で人気のデビー・ギブソン、ティファニー、バングルスの名を上げるとこれまたノーノーと指を振り、こう言うのである。言っておくが高校生による発言だ。

「お前ら日本人はカワイ子ちゃんばっかり好きなんだな。オレ達アメリカ人は本物の“女”が好きなんだよ。美人でセクシーなタイプがな。一番ホットなのはシンディ・ローパーだ」

確かにシンディ・ローパーは金髪にすることも多かったしマリリン・モンローやマドンナの系譜に入るのかもしれないが、若干コメディ要素もあるアーティストだと思っていたが、彼によると「とにかくイイ女」だというのだ。

いや、MTVのカウントダウン番組「ダイアルMTV」の順位で日本人が好きなタイプのアーティストの順位が高いことも多かったので、彼らがダメ出しするアーティストも人気はあったのだろう。だが、大々的にそのアーティストのファンであることを言うのが憚られるような感じがあったのではなかろうか。アメリカ人は、男は強くデカく、女はセクシーで、強い姿を求めているのかもしれない。だからこそ、テーマは共通の「娼婦」であっても私の知人は「ティファニーで朝食を」の可憐なオードリーを評価せず、ガメつく、したたかな「プリティ・ウーマン」のジュリア・ロバーツを評価したのだろう。

「ケツアゴ」の俳優も

そう考えると合点が行ったのは、アーノルド・シュワルツェネッガー主演の「ターミネーター」である。1984年公開の第1作の興行収入は7837万1200ドルだったが、1991年の第2作は5億2088万1154ドルと6.6倍になっている。確かに「2」はCGの多用や過去の敵が味方になる設定は素晴らしかった。それと同様に、ただただ守られるだけの存在だったウエイトレスのサラ(リンダ・ハミルトン)が「2」では強靭な肉体を持つ闘う女に変貌していたことも共感を呼んだのでは(サラは第1作の最後で強くはなったが)。

こうしたアメリカでの「イイ男」「イイ女」は、Peopleという雑誌の恒例企画「SEXIEST MAN ALIVE」や「50 most beautiful People」に現れる。前者の2024年はジョン・クラシンスキ、2023年はパトリック・デンプシー、2022年はクリス・エヴァンス、2021年はポール・ラッド、2020年はマイケル・B.ジョーダン。1990年代前半の人気者はメル・ギブソン、パトリック・スウェイジ、ショーン・コネリー、ニック・ノルティ、チャーリー・シーンらだ。いずれもマッチョで「ケツアゴ」の俳優もいる。

世界のマキコに

後者の上位に入る女性ではミシェル・ファイファー、ジョディ・フォスター、キム・ベイシンガー、ニコール・キッドマンといったあたりが入る。

ならばどのような日本人がウケるのかといえば、武田久美子が一時期アメリカで絶大なる人気を誇ったように、やはりセクシーで強そうな美人が人気なのだ。三原じゅん子参議院議員も恐らく人気は出ただろう。

一方、日本で「可愛すぎる〇〇」や「うるうるな瞳のラウンドガール」と言われるような「守ってあげたい」系のかわいい女性はアメリカでは人気が出にくいかもしれない。となると、江角マキコがつくづく惜しかった……。元バレーボール選手で身長は高く、強い女性の演技にも定評がある。早いうちにアメリカ進出していたら、案外「世界のマキコ」のようになっていたのかな、とも思う。

中川淳一郎(なかがわ・じゅんいちろう)

1973(昭和48)年東京都生まれ、佐賀県唐津市在住のネットニュース編集者。博報堂で企業のPR業務に携わり、2001年に退社。雑誌のライター、「TVブロス」編集者等を経て現在に至る。著書に『ウェブはバカと暇人のもの』『ネットのバカ』『ウェブでメシを食うということ』『よくも言ってくれたよな』。最新刊は『過剰反応な人たち』(新潮新書)。

デイリー新潮編集部