Ž¢¥ª¥ë¥«¥óŽ£Ž¢S&P500Ž£¤À¤±¤òÇã¤¦¤è¤ê¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¡ÄÀ®¸ù¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Ž¢¿·NISA¤ÎÏÈŽ£¤ÇÉ¬¤ºÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍË¾³ô
¢£¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Àï¤¦¤Ù¤¤Ï¡Ö¾®·¿³ô»Ô¾ì¡×
»ä¤¬¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»þ²ÁÁí³Û¤Î¾®¤µ¤¤¾®·¿³ô¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¾®·¿³ôÅê»ñ¤Ï¥×¥í¤¬»²²Ã¤·¤Ë¤¯¤¤À¤³¦¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¤Î´ë¶È¤ÇÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÏÌó4000¼Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¡¢»þ²ÁÁí³Û¤ÎÂç¤¤µ¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂç·¿³ô¡¢Ãæ·¿³ô¡¢¾®·¿³ô¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬Îà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸·Ì©¤ÊÄêµÁ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»Ô¾ì¤Î¹½À®´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¡Ê58¡ó¡Ë¤Ï»þ²ÁÁí³Û300²¯±ßÌ¤Ëþ¤ÎÄ¶¾®·¿³ô¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê»°É©¾¦»ö¡¢¥È¥è¥¿¡¢¥½¥Ë¡¼¡¢»°°æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×Åù¤ÏÁ´¤ÆÂç·¿³ô¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç·¿³ô¤Î¹½À®³ä¹ç¤Ï¤ï¤º¤«11¡ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Î¹àÌÜ¤Ç½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î»²²Ã¼Ô¤Î8³ä¤Ï¥×¥í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ïµð³Û¤Î±¿ÍÑ»ñ¶â¤Ç³ô¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¤Î½ÐÍè¹â¤¬¾¯¤Ê¤¤¾®·¿³ô¤òÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤ÇÂçÎÌ¤ËÇã¤¤¤Ä¤±¤ë¤È³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¡¢ÇäµÑ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï³ô²Á¤ò²¡¤·²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Íø±×¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¾®·¿³ô¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï»²Æþ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤É¤ÎÌÃÊÁ¤â¾ï¤Ë¡ÈÅ¬Àµ²Á³Ê¡É¤Ç¤¢¤ë
¾¯¤·ÏÃ¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³ô¼°Åê»ñ¤È¤Ï¡Ö´ë¶È¤ÎËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¡×¤È¡Ö³ô²Á¡×¤Îº¹¡á¦Á¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥²¡¼¥à¤À¤ÈËÜ½ñ¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¦Á¤¬¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¾®·¿³ô¤À¤È·ëÏÀ¤âÀè¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¦Á¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¸úÎ¨Åª»Ô¾ì²¾Àâ¡×¡£¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤ò2013Ç¯¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¥·¥«¥´Âç³Ø¥æ¡¼¥¸¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Þ¶µ¼ø¤¬Äó¾§¤·¤¿Àâ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀâ¤Ë¤è¤ë¤È°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¾ò·ï¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢³ô²Á¤Ï¾ï¤Ë¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤½¤Î´ë¶È¤ÎËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¦Á¡×¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î3¤Ä¤Î¾ò·ï¤È¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ »Ô¾ì¤Ë½½Ê¬¤Ê»²²Ã¼Ô¤¬¤¤¤ë
¢ »Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤Ï½½Ê¬¤ÊÃÎ¼±¤È¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
£ »Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤ÏÍ¥½¨¤Ç¾ï¤Ë¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦
Îã¤¨¤Ð¡Ö1³ôÅö¤¿¤ê¤ÎËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¤¬1500±ß¡×¤Î´ë¶È¤Î³ô²Á¤¬¸½ºß1000±ß¤À¤È¤·¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¤ÊÃÎ¼±¤È¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤¿»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤Ï¤½¤Î´ë¶È¤ÎËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¤ò¸«È´¤¡¢³ä°Â¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿³ô¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë³ô²Á¤¬2000±ß¤Ê¤é¡¢»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤Ï³ä¹â¤È¸«È´¤¡¢ÇäµÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³ô²Á¤Ï¼«Á³¤ËËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤ë1500±ß¤Ë¼ýÂ«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢3¤Ä¤ÎÁ°Äó¤Î¤â¤È¡¢¸úÎ¨Åª»Ô¾ì²¾Àâ¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Á´¤Æ¤ÎÌÃÊÁ¤Î³ô²Á¤Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¡¦À®Ä¹´üÂÔ¡¦¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¤É¤ÎÌÃÊÁ¤Î³ô²Á¤â¡¢¾ï¤Ë¤Û¤ÜÅ¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê¦Á¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¦Á¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¾¯³Û¤Ç¡¢´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤ÎÏ«ÎÏ¤Ë¸«¹ç¤¦¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º¡¢»Ô¾ìÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡È¾®·¿³ô¡É¤Ï¥×¥í¤¬»²²Ã¤·¤Ë¤¯¤¤
¤µ¤Æ¡¢»Ô¾ìÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ëÍø±×¤òÆÀ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤é¡¢¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤ÇÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»Ô¾ìÊ¿¶Ñ°Ê¾å¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Ç»Ô¾ìÊ¿¶Ñ¤Ë¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤³¤ÇºÆ¤Ó»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤Î8³ä¤Ï¥×¥í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾®·¿³ô¤Ï¤½¤Î¥×¥í¤¬¤Û¤È¤ó¤É»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¶Ë¤á¤ÆÆÃ¼ì¤Ê»Ô¾ì¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡ »Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤Î80¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¥×¥í¤¬»²²Ã¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤¬½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤
¢ ¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç½½Ê¬¤ÊÃÎ¼±¤È¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤
£ ¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ï¥×¥í¤Û¤É¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾®·¿³ô¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡Ö¸úÎ¨Åª»Ô¾ì²¾Àâ¡×¤ÎÁ°Äó¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¸úÎ¨Åª»Ô¾ì²¾Àâ¡×¤ÎÁ°Äó¤¬Êø¤ì¤ë¤È¥ß¥¹¥×¥é¥¤¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ë¶È¤ÎËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¤è¤ê³ô²Á¤¬³ä¹â¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¡¢³ä°Â¤Ê¥±¡¼¥¹¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ß¥¹¥×¥é¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ô²Á¤¬³ä°Â¤ÊÅê»ñÀè¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¦Á¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë´ë¶È¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ìÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¾®·¿³ô¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼ÂÎÏ¤è¤ê²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤¬Â¿¤¤
¾®·¿³ô¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï´ë¶È¤ÎËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¤è¤ê¡Ö³ä¹â¤ÊÌÃÊÁ¡×¤â¡Ö³ä°Â¤ÊÌÃÊÁ¡×¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¶ÌÀÐº®¸ò¤Ç¤¹¡£¾®·¿³ô¤Ë¤Ï¾®·¿³ä°Â³ô¤È¾®·¿À®Ä¹³ô¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¾®·¿À®Ä¹³ô¡×¤Ë¤Ï¡¢³ä¹â¤È»×¤ï¤ì¤ë¡ÖÀÐ¡×¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤¯¡¢¡Ö¾®·¿³ä°Â³ô¡×¤Ë¤Ï¡Ö¶Ì¡×¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®·¿À®Ä¹³ô¡×¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÌÃÊÁ¤È¸À¤¨¤ÐIT¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë´Ø·¸¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼·Ï´ë¶È¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤ÏÂ¸µ¤ÇÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾Íè¤ÎÀ®Ä¹´üÂÔ¤Ç³ô²Á¤¬³ä¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¾®·¿³ä°Â³ô¡×¤ÏËÜÍè¤Î¼ÂÎÏ¤è¤ê¤â²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤¿ÌÃÊÁ¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î1³ôÅö¤¿¤ê¤ÎËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¤Ï2000±ß¤Ê¤Î¤Ë¡¢1000±ß¤Î³ô²Á¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡£¡Ö¾®·¿³ä°Â³ô¡×¤Ë¤Ï¡¢¤¯¤¸°ú¤¤Ç¸À¤¨¤Ð1Åù¾Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¥Ï¥º¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢3Åù¾Þ¤¢¤ë¤¤¤Ï5Åù¾Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¡Ö¥Ï¥º¥ì¤Î¤Ê¤¤¤¯¤¸°ú¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥À¥ó¥É¡¼¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼Åê»ñ¡Ù¡Ê¥â¥Ë¥Ã¥·¥å¡¦¥Ñ¥Ö¥é¥¤Ãø¡¡¥Ñ¥ó¥í¡¼¥ê¥ó¥°¼Ò´©¡Ë¤«¤é°úÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥³¥¤¥ó¤ÎÉ½¤Ê¤é¾¡¤Á¡¢Î¢¤Ç¤âÉé¤±¤Ï¾®¤µ¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ä¤Î´¶³Ð¤«¤é¤¹¤ë¤È¾®·¿³ä°Â³ôÅê»ñ¤ÇÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥³¥¤¥ó¤ÎÉ½¤Ê¤é¾¡¤Á¤Ç¡¢Î¢¤Ç¤â¾¡¤Á¤¬¾®¤µ¤¤¤À¤±¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾®·¿³ô¡¢¤½¤ì¤â¾®·¿³ä°Â³ô¤Ï´ë¶È¤ÎËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¤è¤ê³ä°Â¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¦Á¤¬¤¢¤ë¡Ö¶Ì¡×¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ãæ·¿³ô¡¦Âç·¿³ô¤è¤ê¡È¤ªÊõ¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤
¾®·¿³ôÅê»ñ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÍÍø¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¾å¾ì´ë¶È¤Î¤¦¤Á¼Â¤Ë¾®·¿³ô¤Ï78¡ó¡¢3109¼Ò¡Ê2024Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é¦Á¤Î¤¢¤ë¤ªÊõÌÃÊÁ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Î¥×¥í¤ÏÃæ·¿³ô¤ÈÂç·¿³ô¤«¤é¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤ªÊõÌÃÊÁ¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ·¿³ô¡¢Âç·¿³ô¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¤â891¼Ò¡Ê2024Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë¡£¥×¥í¤Ï¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤ÂÐ¾ÝÀè¤«¤éÌÃÊÁ¤òÁªÂò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ¡¦Âç·¿³ôÅê»ñ¤Î»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤Ï8³ä¤¬¥×¥í¡¢ÃÎ¼±¤â¾ðÊó¤â½½Ê¬¤Ë»ý¤Á¡¢¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥í¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤¬Â·¤Ã¤¿»Ô¾ì¤Ç¤Ï³ô²Á¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÅ¬Àµ²Á³Ê¤Ê¤Î¤ÇÂç¤¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸úÎ¨Åª»Ô¾ì²¾Àâ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¦Á¡×¤¬¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤Ãæ·¿³ô¡¦Âç·¿³ô891¼Ò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢À®²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÌÃÊÁ¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í¾Äø¤ÎºÍ³Ð¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬Âº·É¤¹¤ëÅê»ñ²È¤ÎÀ¶¸¶Ã£Ïº¤µ¤ó¤ÏÃø½ñ¡Ø¤ï¤¬Åê»ñ½Ñ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤Ç¡¢¡ÖÂç·¿³ô¤ÇÅê»ñ²È¤¬ÌÙ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡È»Ô¾ì¤¬¸«¤»¤ë°ì½Ö¤Î·ä¡É¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¾®·¿³ä°Â³ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É·ä¤À¤é¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¤Í¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤âÁ´¤¯¤ÎÆ±°Õ¸«¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Çºâ¤òÃÛ¤¤¤¿Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤Ï¡Ö¾®·¿³ä°Â³ô¡×¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥×¥í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÍË¾³ô¤¬Çã¤¨¤ë
¥À¥á²¡¤·¤Ç¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¾®·¿³ä°Â³ô¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥×¥í¤ÎÄÉ¿ïÇã¤¤¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤è¤êÀè¤ËÍË¾³ô¤òÇã¤¦¤Î¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÂè°ì¾ò·ï¡£¾®·¿³ä°Â³ô¤Ê¤é¡¢¥×¥í¤¬»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÍË¾³ô¤¬Çã¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð»þ²ÁÁí³Û250²¯±ß¤ÎÍË¾³ô¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î´ë¶È¤¬ÌÜÏÀ¸«ÄÌ¤êÀ®Ä¹¤·³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¡¢»þ²ÁÁí³Û¤¬300²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡ÖÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ï»þ²ÁÁí³Û300²¯±ß°Ê¾å¡×¤È¤Î´ð½à¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¤³¤Î´ë¶È¤òÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ê»þ²ÁÁí³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢500²¯±ß°Ê¾å¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤Ã¤¿µ¡´ØÅê»ñ²È¤¬¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï1000²¯±ß°Ê¾å¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤Ã¤¿µ¡´ØÅê»ñ²È¤¬ÄÉ¿ïÇã¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÇã¤¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð³ô²Á¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾®·¿³ä°Â³ô¤Ï¥×¥í¤ÎÀè²ó¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤ÇÀï¤¨¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤ËÅê»ñ¤Î¥×¥í¤ÏÁÇ¿Í¤Ë¶á¤¤¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ËÈæ¤Ù¡¢¼ÂÎÏ¤â¾ðÊóÎÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥í¤ÏÅê»ñÂÐ¾Ý¤ËÂÐ¤·¤Æ»þ²ÁÁí³Û¤ÎÀ©¸Â¤Ê¤É¼ê¤«¤»¡¦Â¤«¤»¤ò¤Ï¤á¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼êË¡¤òÄÉµá¤·¤Æ¾¡Î¨¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÀïÎ¬¤¬¡Ö¾®·¿³ä°Â³ôÅê»ñ¡×¤Ç¤¹¡£»ä¤¬º£Æü¤Þ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾®·¿³ä°Â³ô¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥ë¡¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
¥Ø¥àÅê»ñ²È·ó²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô
µþÅÔÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Áí¹ç¾¦¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤è¤êÅê»ñ¤ò»Ï¤áÅê»ñÎò¤Ï27Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£30ºÐ¤ÇÃ¦¥µ¥é¤ò¤·µ¯¶È¡£¸½ºß¡¢2¼Ò¤ò·Ð±Ä¡£363ÌÃÊÁÊÝÍÃæ¡¢Åê»ñ»þ²Á3.7²¯¡£¸ÄÊÌÌÃÊÁÊ¬ÀÏ¡õ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¹½À®ÌÃÊÁ¡õÀ®ÀÓ¤òX¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«Àß¸å¡¢1Ç¯È¾¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬3Ëü¿ÍÆÍÇË¡£Åê»ñ¼êË¡¤Î¼´¤Ï¡Ö¾®·¿³ä°Â³ô¡×¤È¡ÖÁýÇÛ´üÂÔ³ô¡×¤È¡ÖË½Íî»þ¤ÎÇã¤¤¸þ¤«¤¤¡×¤Î3¤Ä¤Î¥¢¥Î¥Þ¥ê¡¼¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò½Å»ë¤·¤¿Åê»ñ¼êË¡¤Ç¡¢¤½¤ÎºÆ¸½À¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢³ô¥¯¥é¤«¤éÅê»ñ½é¿´¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÅê»ñ²È·ó²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô ¥Ø¥à¡Ë