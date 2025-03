MLB公式アナリスト「ピッチングニンジャ」は息子の野球チームから生まれた。日本文化への愛着とSNS発信の好機

メジャーリーグを楽しむ上で欠かせないのが、米で大人気のMLB公式アナリストで「ピッチングニンジャ」の愛称で知られているロブ・フリードマンさんだ。



豊富な知識と分析力に長けているだけでなく、選手の魅力も発信。SNSのフォロワーは150万人にも及ぶ。



そんな彼の初著書『ピッチングニンジャの投手論』(扶桑社)から「ピッチングニンジャ」の誕生秘話を一部抜粋・再編集して紹介する。そこには日本文化への“愛”もあった。

「ニンジャ」のあだ名は息子がきっかけ

Pitching Ninja(ピッチングニンジャ)は、私のニックネームです。SNSのハンドルネームでもあり、今ではすっかり浸透しています。由来は、忍者という名前のとおり、日本と繋がりがあります。

私の妻パトリシアはアメリカ人の父と日本人の母を持つ日系二世で、息子ジャックは日本人の血を4分の1引いているクォーターになります。

発端は、私が息子の少年野球チームで私が投手コーチを務めていたときのことです。ある寒い日の練習で、息子が顔にバンダナを巻いてプレーをしていたところ、周囲から「忍者みたいだ」とからかわれたことがありました。

日本人の血を引いているからそう言われたのでしょうが、息子はジャックという名前からCrackerJack(クラッカージャック)というニックネームで呼ばれていたのを気に入っていました。

クラッカージャックはスナック菓子のブランド名が由来ですが、スラングで「非常に優れたもの」「素晴らしい人」という意味があります。

有名な『Take Me Out to the Ball Game(私を野球に連れてって)』という曲の歌詞にも登場するように、ベースボール文化と深い関わりのある言葉でもあります。息子はそのニックネームに馴染んでいたのでしょう。

彼は「ニンジャ」とあまり呼ばれたくなかったんですね。

そこで、私が「いやいや、私がニンジャだよ」と冗談めかして介入し、「投手コーチだから、ピッチングニンジャだ」と名乗るようにしたら、それが定着したのです。

家族にルーツがあることもあり、私は日本の文化に絶えず魅了されてきました。実は、妻パトリシアの大叔母は、著名な児童文学作家で翻訳家の石井桃子なんですよ。

日本を知ることができる書籍は愛読書の一つです。

竹鶴政孝にも感銘を受ける

例えば、私はスコッチウィスキーが好きなのですが、日本からスコットランドに渡り、ウイスキーの製造技術を学んだ最初の日本人として知られる竹鶴政孝の本を読んだときにも、とても感銘を受けました。

アメリカで活躍している日本の投手たちを見ていると、日本のウイスキーを製造した職人技に通じるものを感じます。

彼ら職人は科学ではなく、直感的に材料を組み合わせてテイスティングをしていました。彼らのような緻密さ、技術や物事に対する敬意が、日本の選手たちに根付いていると感じるのです。

ダルビッシュが多彩な球種を編み出す能力や、打者としての大谷翔平がバットを大切に扱う姿勢、日本の選手たちが道具やゲームすべてを尊重する姿勢は、アメリカにいる選手とは異なったメンタリティで、私はそれが大好きなのです。

アメリカでは時に物事が大雑把になりがちですが、日本の文化には「物事を完璧に行う」という精神が根付いています。規律や細部へのこだわりが非常に重視されていると感じられます。

こうしたメンタリティは、人に何かを教える時にもとても役に立ちます。私が日々、刺激をもらっていることの一つです。

タイミング良かったSNS発信

振り返れば、すべてはタイミングと出会った人に恵まれたのだと思います。

アメリカの野球界がソーシャルメディアに対する見方を柔軟にし始めた時期だったことも幸いしました。

それまでは、試合の映像をSNSで共有することは一切認められていませんでしたが、「このような投稿は、ファンに有意義なことを教え、選手が学べるようにするためである」という私の見解も難なく認められました。

日本の野球界は、まだ厳しく取り締まっていると感じます。私はプロ野球のコンテンツシェアについて契約をしていますが、それでも限定的なハイライトが使用できるのみです。

日本の野球界は、コンテンツをシェアすることが野球の普及に繋がるということに気づいていないのかもしれません。私は試合全体をシェアしているわけではなく、わずか1、2球だけを取り上げています。

でもその1球がファンに「試合を見たい」と思わせることがあるのです。言うなれば、無料の広告みたいなものですが、認められていません。

私はベースボールを通じて学んだことを還元して、いつも野球界をより良くしたいと考えています。

ベースボールは素晴らしく、今も毎日新しい気づきが得られるので飽きることはありません。

他業種とのコラボも展開

こうした私の考えに共感して応援してくれる人も多く、ピッチングニンジャのロゴもスポーツ関連のアパレルメーカーでRotoWearが連絡してくれて、デザインしてくれました。

彼らとは「Baseball is the Best」とデザインしたTシャツを販売し、ALS(筋萎縮性側索硬化症)研究の資金を集めるために20万ドル(約3100万円)を集めることができました。

ALSは、ルー・ゲーリッグというMLBの伝説的選手が闘った病として知られています。このチャリティ企画は彼らに「ベースボールを通じて何か良いことをしよう」と提案して実現したことですが、私にとっても本当に素晴らしい経験になりました。

また、私は2019年からは、FlatGround(フラット・グラウンド)というプラットフォームを設立して、運営しています。

多くの若者が経済的理由でベースボールを諦めたり、プレーをする機会に恵まれていないことを知ったからです。名前の由来も文字通りで、すべてのプレイヤーがフラットなグラウンドという、平等なスタート地点に立つべきという信念から名付けました。

FlatGroundでは、国内外の学生やアマチュアの投手が、高額なコストをかけてトライアウトやショーケースに出場しなくても、無料で自身のピッチング動画を投稿して、コーチやスカウトの目に留まる機会を提供しています。

野球は裕福な家の子どもたちだけのスポーツであってはならない、すべての選手が能力を証明し、スカウトや実力校への進学の機会を得たり、技術が向上できたりするようにとの思いで立ち上げました。ちなみに、FlatGroundのロゴは息子ジャックがモデルなんですよ。

息子も成長し社会人に

息子ジャックは最終的に、学んだ理論や教えを実践して、時速95マイル(約153キロ)の速球を投げる投手となりました。

大学も、ベースボールの特待生として奨学金を得て、ジョージア工科大学(全米でも有数の野球プログラムを誇る名門校)に進学しました。残念ながら、怪我で選手としての道は断念しましたが、今はデトロイトでコンサルタントとして元気に働いています。

彼は、今の仕事にもそれまでの経験が活きていると話しています。特にチームの一員として、規律を守りながら献身することの大切さを学んだことは一生の礎となったようです。

今、MLBには息子と繋がりのある選手がたくさんいます。

ボビー・ウィット・ジュニア(カンザスシティ・ロイヤルズ所属の遊撃手)は、アマチュア時代に息子と対戦したことがありますし、2024年9月12日にメジャーデビューを果たしたクマー・ロッカー(テキサス・レンジャーズ所属の投手)と投げ合ったこともあります。

他にも、ブラント・ハーター(デトロイト・タイガース所属の投手)など、今メジャーリーグで活躍している選手たちと一緒にプレーをしていました。だから、彼らが活躍している姿を見るのは本当に嬉しく思います。

本当は試合に駆けつけて、彼らの応援に行きたいぐらいなんですが、なかなかタイミングが難しいのが現状です。

今の私は30球団すべての試合をカバーしなければなりませんから。もし特定の試合を観に行ってしまうと、フォロワーの皆さんから「他の試合を見逃したじゃないか」と言われてしまうんです。

でも試合に行くのは好きです。レギュラーシーズンは他の試合が重なってしまうので、行けるのはオールスターゲームやワールドシリーズになってしまいますが、どの球場に行っても色々な人が私を見つけて「あなたはピッチングニンジャですか?」と話しかけてくれるんです。

自分の活動が誰かの役に立っていることを実感できて、本当に嬉しく思います。