¹Åç¡¦ºäÁÒ¡¡Áá´üÉüµ¢¤Ë°ÕÍß¡¡±¦¼êÃæ»Ø¹üÀÞ¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê³«»Ï¡¡ÆùÎ¥¤ì¤Î¥É¥é1º´¡¹ÌÚ¤È3·³¹çÎ®
¡¡±¦¼êÃæ»Ø¤Î¡Ö´ØÀáÆâ¹üÀÞ´Ñ·ìÅª¼ê½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¤¿¹Åç¡¦ºäÁÒ¾¸ãÊá¼ê¡Ê26¡Ë¤È¡¢º¸ÂÀÂÜÎ¢ÆùÎ¥¤ì¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦º´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬9Æü¡¢ÆûÆü»Ô»Ô¤ÎÂçÌîÎý½¬¾ì¤Ç3·³¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÆ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡4Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ºäÁÒ¤Ï¡¢¹ü¤Î¤º¤ì¤òÀ°Éü¤¹¤ë¤¿¤á´µÉô¤ò¥Ô¥ó¤Ç¸ÇÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊñÂÓ»Ñ¤¬ÄË¡¹¤·¤¤¡£¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¥Ã¦¤ò¤ï¤Ó¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ë¤Ç¤âÌá¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢»ÑÀª¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï´À¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦Î±°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åêµå¥Þ¥·¥ó¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿50µå¤òÊáµå¤·¡¢º¸¼ê¤À¤±¤ÇÃÖ¤¥Æ¥£¡¼20µå¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ô¥ó¤¬¼è¤ì¤¿»þ¡Ê4¡Á6½µ´Ö¸å¤ÎÍ½Äê¡Ë¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÂÎ¤À¤±¤Ï»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁá´üÉüµ¢¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¼£ÎÅ¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤À¡£¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤¦º¸ÂÀÂÜÎ¢¤ÎÆùÎ¥¤ì¡£ºò½©¤Ë¤Ïº¸¸ª¤òÃ¦±±¤·¤Æ¤ª¤ê¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±¥¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ½àÈ÷¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡ºäÁÒ¤Ï²Æì¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¤Î2·î26Æü¤Ë¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤·¤¿¥Î¥Ã¥¯¤ÎÂÇµå¤ò¼õ¤±¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ïº£·î5Æü¤ÎDeNAÀï¤ÇÁöÎÝÃæ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÉé½ý¡£Éüµ¢¤Þ¤ÇºäÁÒ¤ÏÁá¤¯¤Æ¤â2¥«·î¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï1¥«·îÈ¾¡Á2¥«·î¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡¡