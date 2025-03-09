SKE48·§ºêÀ²¹á¤ÎÀÀ¤¤¡Ö¸åÇÚ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¡×½éÁªÈ´°ËÆ£¼Â´õ¡¢¿¹ËÜ¤¯¤ë¤ß¤â¿·ÂÎÀ©¤Ø³Ð¸ç
SKE48¤¬34ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTick¡¡tack¡¡zack¡×¤ò12Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£2ºîÏ¢Â³¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë·§ºêÀ²¹á¡Ê27¡Ë¤È¡¢½éÁªÈ´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À°ËÆ£¼Â´õ¡Ê22¡Ë¡¢¿¹ËÜ¤¯¤ë¤ß¡Ê17¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º£ºî¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ä4·î¤«¤éÈ¯Â¤¹¤ë¿·¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¶ÌÍø¼ë²»¡Û
¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
ºòÇ¯16¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢4·î¤«¤é¤Ï¿·ÂÎÀ©¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹SKE48¡£º£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢Á°ºî¡Ö¹ðÇò¿´Çï¿ô¡×¤Ë°ú¤Â³¤·§ºê¤¬Ì³¤á¤ë¡£
·§ºê¡¡Á°ºî¤Ç½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢SKE¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â²¸ÊÖ¤·¤·¤Ê¤¬¤éSKE48¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
ºòÇ¯¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤äTBS·Ï¡ÖSASUKE¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤ò½Å¤Í¤¿°ËÆ£¡¢ºòÇ¯¤Ë¸¦µæÀ¸¤«¤éÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¿¹ËÜ¤¬½éÁªÈ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ËÆ£¡¡¤¢¤ë¤È¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤«¤é²ñµÄ¼¼¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢»þ´üÅª¤Ë¤â¡Ö¡ØSASUKE¡Ù½Ð¾ì¤Î¤ª½Ë¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤³¤ÇÁªÈ´Æþ¤ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤ÈÉÔ°Â¤â²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¿¹ËÜ¡¡º£¤Þ¤ÇÀèÇÚÊý¤äÆ±´ü¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁªÈ´¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÁªÈ´¤ËÀäÂÐ¤Ê¤í¤¦¤Í¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁªÈ´Æþ¤ê¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Îø¤Î¶î¤±°ú¤¤òÉÁ¤¡¢¡ÖTick¡¡tack¡¡zack¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ÇÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤³Ú¶Ê¤À¡£
·§ºê¡¡1²óÊ¹¤¤¤¿¤éÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃæÆÇÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
º£ºî¤Ï¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤ÏºÇ¾®¿Í¿ô¤Î12¿ÍÁªÈ´¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤Ç¤â³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¥·¡¼¥ó¤¬ËÉÙ¤À¡£
·§ºê¡¡ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç½¸¤Þ¤ë¤È¤¤â¡¢12¿Í¤À¤È¾¯¤Ê¤¯´¶¤¸¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÁ´°÷¤½¤í¤Ã¤¿¡©¡×¤Ã¤ÆËè²óÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
°ËÆ£¡¡¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿MV¤Ç¤Î¥ê¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Ì´¤ò°ì¤Ä¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¿¹ËÜ¡¡»ä¤Ï¥½¥í¥·¡¼¥ó¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¡Ö»ä¤¬¤â¤Ã¤ÈSKE¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àS¡¦¥Á¡¼¥àK2¡¦¥Á¡¼¥àE¤Î½êÂ°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÈ¯É½¡£Æ±¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¿·¥Á¡¼¥à¤Î³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
·§ºê¡¡¼ÂºÝ¤Ë°ì°÷¤È¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ë·Ð¸³¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏÁ°¤ò¸þ¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤ÏÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î³èÆ°¤â½ù¡¹¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¡×¤È¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡ª
¿¹ËÜ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÃå¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ö¤¯¤ë¤ß¤¬¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·§ºê¡¡¤¯¤ë¤ß¤ó¤ÏÇ¯²¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤·¤Þ¤ÀÁ´Á³´Å¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈéÇí¤±¤Æ¤ä¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
4·î1Æü¤«¤é¿·¥Á¡¼¥à¤¬È¯Â¡£°ËÆ£¤Ï¿·¥Á¡¼¥àK2¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÆ£¡¡È¯É½»þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê´¶¾ð¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½À®Ä¹¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡¢º£¤Ï¤¹¤´¤¯Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡ª
·§ºê¡¡¤¤¤È¤ß¤¡Ê°ËÆ£¡Ë¤ÏÀäÂÐ¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£·à¾ì¸ø±é¤ÇµÙ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¿¤éÂ¨¡Ö½Ð¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¥ì¥Ã¥¹¥ó¾ì¤Ë¤¤¤ÆÃ¯¤è¤ê¤âÎý½¬¤·¤Æ¤ë¡£ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·ÂÎÀ©¤ÇÁö¤ê½Ð¤¹SKE48¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ç®¤¤»Ö¤ò»ý¤Á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹â¤ß¤ØÆ³¤¯³Ð¸ç¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÆ£¡¡SKE48¤È¤·¤Æ¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏSASUKE¤â¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢Àè¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¿¹ËÜ¡¡º£¤ÎSKE48¤Ç¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤µ¤é¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤¤¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÃÃ¤¨¤¿¤¤¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ºê¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Á´¹ñ¶è¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤â¤â¤Ã¤È½Ð±é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ÁªÈ´¤ËÆþ¤Ã¤¿º¢¤ÏÀèÇÚÊý¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤â·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¸åÇÚ¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤â¤Ã¤È³èÌö¤Ç¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤âSKE48¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡·§ºêÀ²¹á¡Ê¤¯¤Þ¤¶¤¡¦¤Ï¤ë¤«¡Ë1997Ç¯¡ÊÊ¿9¡Ë8·î10Æü¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£°¦¾Î¡Ö¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¡£12Ç¯11·î¤Ë6´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£14Ç¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÉÔ´ïÍÑÂÀÍÛ¡×¤Ç½éÁªÈ´Æþ¤ê¡£¼ñÌ£¤Ï¶¥ÇÏ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡£160¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿O¡£
¢¡°ËÆ£¼Â´õ¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤ß¤¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë8·î11Æü¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£°¦¾Î¡Ö¤ß¤¡×¤Ê¤É¡£19Ç¯11·î¤Ë10´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£ºòÇ¯¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢TBS·Ï¡ÖSASUKE2024¡×½Ð¾ì¡£164¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿A¡£
¢¡¿¹ËÜ¤¯¤ë¤ß¡Ê¤â¤ê¤â¤È¡¦¤¯¤ë¤ß¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë9·î3Æü¡¢ÆàÎÉ¸©À¸¤Þ¤ì¡£°¦¾Î¡Ö¤¯¤ë¤ß¤ó¡×¡£22Ç¯3·î¤Ë11´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£¼ñÌ£¤Ï¤ª²Û»Òºî¤ê¡¢ÊõÄÍ´Ñ·à¡£162¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿B¡£