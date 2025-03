◆ふぉ〜ゆ〜“全編ノンバーバル”舞台再演決定

【モデルプレス=2025/03/09】2022年7月に上演された舞台「ふぉ〜ゆ〜 meets 梅棒『Only1,NOT No.1』」の再演が決定。2025年7月13日〜8月3日に日比谷シアタークリエ、8月9日〜10日に岡谷鋼機名古屋公会堂にて上演される。2022年7月、ふぉ〜ゆ〜は、ストーリー性のある演劇的な世界観をダンスとJ-POPで創り上げる、唯一無二のダンスエンターテインメント集団「梅棒」と初めてのコラボで、「舞台ふぉ〜ゆ〜 meets 梅棒『Only1,NOT No.1』」を上演。持ち前のトークスキルを封印して、全編セリフなし(ノン・バーバル)。誰もが好きなヒットJ-POPに乗せて、極上のダンス・パフォーマンスでホストクラブ同士の激烈バトルを表現。ダンススキルに磨きをかけ、梅棒スタイルとされる唯一無二のダンス&演劇表現に挑戦し、評価を受けた。

◆ふぉ〜ゆ〜 meets 梅棒「Only1,NOT No.1」

◆カンパニー コメント

◆ストーリー

ふぉ〜ゆ〜演じる寄せ集めのホストが奮闘する「WHITE KNIGHT」。自分だけの“Only1”を磨き“No.1”を目指して奮闘する4人に立ちはだかるのは、全国の歓楽街のNo.1ホストが集結したホストクラブ界の黒船「BLACK SHIP」(梅棒メンバー)。歌舞伎町の夜の歴史に残る、怒涛の1週間の物語となっている。「歌舞伎座の女王」に新キャストの紅ゆずる、「ゲイバーの店長」にHideboH、地方から上京してきた「新人キャバ嬢」に新キャストの佐々木莉佳子の出演が決定。20曲以上のJ-POPに乗せて、ふぉ〜ゆ〜が梅棒と、Only1でNo.1な演劇を披露する。(modelpress編集部)<福田悠太>ふぉ〜ゆ〜福田悠太です。2022年に大盛況の中で終演した「ふぉ〜ゆ〜 meets 梅棒『Only1, NOT No.1』」についてのお知らせでございます。再演を望む声が沢山聞こえた本作品。僕自身も再演の声を上げている1人ではありましたが勝ち取りました。再演決定です。ありがとうございます。天才表現集団、「梅棒」と共にまた作品を作れる事を嬉しく思います。ふぉ〜ゆ〜 meets梅棒。話題作です。是非お見逃しなく。<辰巳雄大>梅棒さんのスタイル。ノンバーバル(台詞のない芝居)はとにかく想像力を掻き立てられます!誰もが知ってる歌の歌詞が台詞に聞こえる瞬間は快感です。ダンス、動き、音楽、歌詞が1つになった時、あなたの心に役者達の声が聴こえてきます。その瞬間を是非劇場で体感してください!再演だからこそ、より攻めたオンリーワンな作品にします!<越岡裕貴>ふぉ〜ゆ〜 meets 梅棒『Only1, NOT No.1』の再演が決まりました、嬉しい限りでございます。セリフがなくダンスでストーリーを表現していくノンバーバルに初演の時は初挑戦させて頂き、またいつかやりたいなと思っていて、あつい日々を過ごせると思うと待ち遠しいですー!<松崎祐介>トゥクストゥ〜〜〜〜ル〜!!でお馴染みのふぉ〜ゆ〜松崎祐介です!この度、ふぉ〜ゆ〜 meets 梅棒『Only1, NOT No.1』の再演が決定致しました!セリフではなくダンスで物語を紡いでいくという超難解な課題を経ての再演!更に進化したパフォーマンスをあなたに新たにお届け!前回の作品をご覧になられた方も今回初めての方の心にも感動と笑顔をふぉ〜ゆ〜!是非劇場でお待ちして松!<佐々木莉佳子>アンジュルムの一員として活動していた頃に、梅棒の皆様とは何度かご一緒させていただく機会があり、実際に梅棒さんの公演を拝見させていただく事もあったりなど…(何度見てもくらう)ご縁もある中で、こうして私というまだまだ未熟な人間をピックアップしてくださった事、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。ふぉ〜ゆ〜さんとは初共演となりますが、もう今からすでに楽しみでこころがほくほく、わくわくしています。そして今回はノンバーバル作品という事で、全てが新鮮な経験になると思うので、作品の彩りを増やしていけるように全力で挑みたいと思っております。がんばります!<HideboH>皆様 再び お店をOPENさせる時がやってきました。進化?した伝説のホストをお楽しみに。<紅ゆずる>ふぉ〜ゆ〜さんと梅棒さんとご一緒させて頂ける舞台、とっても楽しみにしております!ふぉ〜ゆ〜さんとは初めての共演なので、今から大変楽しみにしております!今人さんには、宝塚退団公演で振付頂いたことがあり、今回、再び同じ板の上で共演させて頂けることを心より光栄に思っております!<作・総合演出/伊藤今人(梅棒)>アイツらとの夏が帰ってきます。ふぉ〜ゆ〜が、梅棒が、イケイケに輝くあの夏です。円熟味を増した男たちのギラギラのバトル、ご期待ください!秋田の高校で青春を共に過ごした塩崎犬太(松崎祐介)と新井場廻(越岡裕貴)。卒業後、意気揚々と上京した廻はホストクラブ「WHITE KNIGHT」のNo.1ホスト、街野松也(楢木和也)に憧れてホストになることを決意。一方の犬太は実家である酒蔵の経営が悪化。資金繰りのために廻を頼って上京し「WHITE KNIGHT」の雑用係となる。そんな中、「各地のNo.1ホストを集めて至高のホストクラブを作る」という夜の帝王・オーランド(梅澤裕介)の誘いに乗り、松也が店を去ってしまう。残された廻と犬太は新宿中を走り回り、偶然出会ったヤクザの下っ端の益子龍(辰巳雄大)と、お笑い芸人の長島茶太郎(福田悠太)という仲間を見つける。また、犬太の妹・茉莉花(佐々木莉佳子)は兄を助けようと上京。しかし実家に帰るよう突き放され、兄を見返すために東京で働きはじめる。「WHITE KNIGHT」を盛り上げようと奮闘する4人だが、すぐ近くにオーランド率いる「BLACK SHIP」がオープン。実力の差を見せつけられて途方に暮れる4人を見て、歌舞伎町の女王クレア(紅ゆずる)はハマ子こと浜辺直人(HideboH)が経営するバーに行くように仕向ける。そして「WHITE KNIGHT」と「BLACK SHIP」に、クレアからとんでもない提案が。【Not Sponsored 記事】