[3.8 ラ・リーガ第27節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※29:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 2 パウ・クバルシ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 24 エリック・ガルシア

DF 35 ジェラール・マルティン

MF 6 ガビ

MF 11 ラフィーニャ

MF 17 マルク・カサド

MF 19 ラミネ・ヤマル

MF 20 ダニ・オルモ

FW 7 フェラン・トーレス

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 31 D. Kochen

DF 3 アレックス・バルデ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 32 エクトル・フォルト

MF 8 ペドリ

MF 14 パブロ・トーレ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 10 アンス・ファティ

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

[オサスナ]

先発

GK 1 セルヒオ・エレーラ

DF 5 ホルヘ・エランド

DF 12 ヘスス・アレソ

DF 22 エンゾ・ボヨモ

DF 23 アベル・ブレトネス

DF 24 アレハンドロ・カテナ

MF 7 ホン・モンカヨラ

MF 14 ルベン・ガルシア

MF 18 イケル・ムニョス

MF 19 ブライアン・サラゴサ

FW 17 アンテ・ブディミル

控え

GK 13 アイトール・フェルナンデス

GK 31 Pablo Valencia

DF 3 フアン・クルス

DF 4 ウナイ・ガルシア

DF 15 ルベン・ペーニャ

MF 6 ルーカス・トロ

MF 8 パブロ・イバニェス

MF 16 モイ・ゴメス

MF 29 Asier Osambela

FW 9 ラウル・ガルシア

FW 11 キケ・バルハ

FW 20 ホセ・アルナイス

監督

ビセンテ・モレノ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります