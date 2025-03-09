バルセロナvsオサスナ スタメン発表
[3.8 ラ・リーガ第27節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※29:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 20 ダニ・オルモ
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 32 エクトル・フォルト
MF 8 ペドリ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[オサスナ]
先発
GK 1 セルヒオ・エレーラ
DF 5 ホルヘ・エランド
DF 12 ヘスス・アレソ
DF 22 エンゾ・ボヨモ
DF 23 アベル・ブレトネス
DF 24 アレハンドロ・カテナ
MF 7 ホン・モンカヨラ
MF 14 ルベン・ガルシア
MF 18 イケル・ムニョス
MF 19 ブライアン・サラゴサ
FW 17 アンテ・ブディミル
控え
GK 13 アイトール・フェルナンデス
GK 31 Pablo Valencia
DF 3 フアン・クルス
DF 4 ウナイ・ガルシア
DF 15 ルベン・ペーニャ
MF 6 ルーカス・トロ
MF 8 パブロ・イバニェス
MF 16 モイ・ゴメス
MF 29 Asier Osambela
FW 9 ラウル・ガルシア
FW 11 キケ・バルハ
FW 20 ホセ・アルナイス
監督
ビセンテ・モレノ
※29:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 32 エクトル・フォルト
MF 8 ペドリ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[オサスナ]
先発
GK 1 セルヒオ・エレーラ
DF 5 ホルヘ・エランド
DF 12 ヘスス・アレソ
DF 22 エンゾ・ボヨモ
DF 23 アベル・ブレトネス
DF 24 アレハンドロ・カテナ
MF 7 ホン・モンカヨラ
MF 14 ルベン・ガルシア
MF 18 イケル・ムニョス
MF 19 ブライアン・サラゴサ
FW 17 アンテ・ブディミル
控え
GK 13 アイトール・フェルナンデス
GK 31 Pablo Valencia
DF 3 フアン・クルス
DF 4 ウナイ・ガルシア
DF 15 ルベン・ペーニャ
MF 6 ルーカス・トロ
MF 8 パブロ・イバニェス
MF 16 モイ・ゴメス
MF 29 Asier Osambela
FW 9 ラウル・ガルシア
FW 11 キケ・バルハ
FW 20 ホセ・アルナイス
監督
ビセンテ・モレノ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります